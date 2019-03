Im Juni 1981 haben Lady Diana und Prinz Charles die Nacht Die Nacht vor ihrer Hochzeit getrennt voneinander verbracht.

Charles schickte seiner zukünftigen Frau deshalb eine geheime Notiz.

Im Video oben: 750 Millionen Menschen schauten die Hochzeit am nächsten Tag – doch ein Detail hat kaum jemand mitbekommen.

Bereits vor der Hochzeit von Prinz Charles und Lady Di, stand die Ehe der beiden unter keinem guten Stern. Einige britische Medien berichten sogar, dass Insider behaupten, dass Charles Diana gar nicht erst zur Frau nehmen wollte

Da der große Tag jedoch schon vorbereitet war und der königliche Palast auch schon die Öffentlichkeit über die Hochzeit informierte, sei es nicht möglich gewesen, diese abzublasen.

In ihrem Buch über Camilla namens “The Duchess: The Untold Story” schreibt die Royal-Biografin, dass Prinz Charles seiner Braut Diana in der Nacht vor der Hochzeit eine geheime Notiz zukommen lassen hat. Die beiden verbrachten die Nacht getrennt. Die britische Zeitung “Mirror” zitiert aus dem Buch:

“Die Nacht vor der Hochzeit verbrachte Diana mit ihrer Schwester Jane im Clarence House. Charles schickte ihr eine Notiz – zusammen mit einem Siegelring, der die Federn des Wappens des Prinzen von Wales trug.”

