Immer mehr Freiberufler - cloudbasierte Tools vereinfachen die Selbstständigkeit

Anfang 2018 gab es in Deutschland mehr als 1,4 Millionen Freiberufler, also Selbständige wie Journalisten, Künstler, Heilpraktiker, Notare oder Ärzte. Damit hat sich ihre Zahl seit der Jahrtausendwende verdoppelt. Das liegt sicher auch am Internet, dass ein unabhängiges Arbeiten im Home Office bei quasi ständiger Erreichbarkeit ermöglicht.