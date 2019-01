"Illner": Als es um den Staatstrojaner geht, schießt Linke gegen CSU-Politiker

► Mayer entgegnete, dass es eben eine “zweigeteilte Verantwortung”, also auch eine Verantwortung der Bürger selbst gebe. Er wolle dem “deutlich entgegentreten“, “dass der Staat in Deutschland, dass die Bundesregierung die Sicherheitsbehörden ertüchtigt, sich bewusst Sicherheitslücken zu Nutze zu machen”, sagte Mayer:

► Dann hakte ZDF-Moderatorin Maybrit Illner nach:

Die angesprochenen Sicherheitslücken, die Domscheit-Berg zuvor angesprochen hatte, würden eben “als Lücke bestehen bleiben und nicht geschlossen werden”.

► Mayer entgegnete, dass es bei dem Staatstrojaner aber lediglich “um ganz spezifische Einzelfälle” gehe: “Wenn jemand verdächtig ist, einen Terroranschlag zu unternehmen. Oder wenn jemand verdächtig ist, sich eines Kapitalverbrechens schuldig gemacht zu haben.” In diesen Fällen sei Meyer “sehr wohl der Auffassung”, dass es zur Überführung des Täters auch möglich sein müsse, “in die IT der betreffenden Person einzugreifen”.

► Der Streit spitzte sich zu:

Domscheit-Berg: “Ja, das geht nicht ohne Sicherheitslücke, die Millionen anderer Menschen gleichzeitig gefährdet”.

Mayer: “Ne, ne. Eben nicht. “Nicht Millionen, Frau Domscheit-Berg.

Domscheit-Berg: “Genau das tut sie (die Sicherheitslücke).”

Mayer: “Nicht die Millionen anderer Menschen gefährdet, sondern die es in diesem ganz spezifischen Fall ermöglicht, in den PC, in das Notebook dieser Person einzudringen.”

Domscheit-Berg: “Mit einer Sicherheitslücke, die alle anderen Hacker, die diese Lücke kennen auch nutzen können. Ich weiß gar nicht, wie man das so rosa beschreiben kann.”

Mayer: “Ich beschreib des nicht rosa...”

Domscheit-Berg: “Doch.”

Mayer: “Ich beschreibe, wie die Notwendigkeiten sind ..

Domscheit-Berg: “Sie beschreiben die Tatsachen falsch.”