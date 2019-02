Ich wünschte, ich hätte eine Abtreibung gehabt und meine Tochter nicht bekommen

Fast acht Monate später fand meine Mutter ein Buch, das davon handelte, wie man eine Vergewaltigung übersteht. Ich hatte es in Zeitung gewickelt unter meinem Bett verstaut. Sie weinte und entschuldigte sich, dabei zählte sie sämtliche Anzeichen auf, die sie in den vergangenen Monaten übersehen hatte.

Ich legte mich in mein Bett und wollte meine Arme um mich legen. Aber ich ertrug keinerlei Berührung – nicht einmal die die meiner eigenen Hand. Ich fragte mich, ob ich fähig sei, mich in unserem Pool zu ertränken. Ich stellte mir vor, wie ich untertauchte, von unten nach oben starrte und den Mund öffnete. An der Highschool war ich eine prämierte Schülerin, ich war Cheerleaderin und sang im Chor.

Ich erinnere mich nicht daran, wie er das Haus verlassen hat. Ich erinnere mich nur vage, dass ich niederkniete und Blut von den weißen Fliesen des Küchenbodens wischte. Mein Verstand funktionierte, ohne dass ich mir meiner selbst bewusst war. Es kam mir nie in den Sinn, meine Kleidung zu verwahren oder meine Mutter zu wecken, die Polizei zu rufen oder auf andere Weise Hilfe zu suchen. Ich verstand nicht, was geschehen war.

Die Zeit dehnte sich in beide Richtungen aus. Ich kämpfte, versuchte zu entkommen. Ein kümmerliches Geräusch drang aus meiner Brust, als er seine Hand fest zudrückte, bis mir allmählich die Sinne schwanden. Ich hörte auf zu kämpfen. Etwas zerbrach, dann wurde ich still. Ich war außerhalb meiner selbst, beobachtete mich selbst - mein Körper war gekrümmt und was auch immer mit ihm geschah, geschah ohne mich.

An was ich mich noch erinnern kann: Wie er mich gegen die Küchenzeile presste, bis ich keine Luft mehr bekam. Er hielt mir den Mund zu, dann wanderte seine Hand zu meinem Hals, er drückte zu. Ich erinnerte mich an das Geräusch von zerreißendem Stoff. Die harte Kante der Anrichte drückte gegen meinen Bauch, meine Hände rutschten auf dem Granit ab.

Als ich ihn bat aufzuhören, sagte er nur: “Will ich nicht.“ Ich dachte, wenn ich aufstehe, würde sich die Spannung lösen. Er würde mich nicht in meinem eigenen Haus verfolgen. Ich ging in die Küche, um Wasser zu holen.

In meiner Erinnerung gibt es ein Vorher und Nachher, und ich stecke dazwischen fest. Woran ich mich erinnern kann: an einen Jungen aus der Schule, den ich für einen Freund hielt. Ich hatte ihn zu mir nach Hause eingeladen, um einen Film anzuschauen. Seine Hand glitt über mein Bein.

Ich war 17 Jahre, als ich vergewaltigt wurde. Mit 18 bekam ich ein Kind. Es starb, als ich 19 war. Ich kann mich nicht erinnern, ob der Himmel morgens klar oder bedeckt war an dem Tag, an dem ich vergewaltigt wurde. Oder an das, was ich in den Stunden vor dem Übergriff tat.

Meine Tochter wurde am 27. Oktober 2005 geboren. Ich nannte sie Zoe Lily. Ich wollte sie anfangs nicht berühren, weil ich überzeugt war, ihr noch mehr Schmerzen zu bereiten. Ich hatte Angst, dass sie in meinen Armen sterben würde. Ich hatte Angst, sie anzusehen und den gleichen Ekel zu spüren, den ich für mich selbst empfand. Sie nahmen sie mit.

Ich sehnte mich verzweifelt nach Normalität, und jetzt wurde mir noch mehr – das Innerste – abverlangt. Ich brach die Schule in der zweiten Woche meines Abschlussjahres ab. Manchmal sah ich meinen Vergewaltiger in den überfüllten Räumen – er tauchte überall auf, wo ich hinsah, auch wenn er in Wirklichkeit nicht da war.

“Ich wünschte, ich könnte mehr für dich tun“, sagte sie. “Ich weiß, wie ungerecht dir das alles erscheinen muss.“ Mir schossen die Worte “grausam“ und “unmenschlich“ durch den Kopf. Ich hatte bereits ein Trauma erlitten. War das nicht genug? Ich war so zerbrechlich, mein Leben hing an einem seidenen Faden.

Meine Mutter fragte nach unseren Optionen, aber ich war schon im achten Monat, und so blieb mir nichts anderes übrig, als die Schwangerschaft bis zum Ende durchzustehen. Damals waren Abtreibungen in Alabama “bis zum Stadium der fetalen Lebensfähigkeit, normalerweise zwischen der 24. und 26. Schwangerschaftswoche“ erlaubt. Für mich war es schon zu spät. Selbst wenn ich für eine ”Spätabtreibung“ in einen anderen Bundesstaat hätte reisen können, wäre es schwierig gewesen: wegen des Zeitfaktors, der Bürokratie, der Gesetzgebung und aus Geldgründen.

“Willst du wissen, was es ist?“, fragte die Ultraschall-Technikerin. Ich muss ja gesagt haben, denn sie legte ihre Hand auf meinen Arm und sagte: “Es ist ein Mädchen.“ Dann wurde sie still. Als sie den Kopf scannte und Messungen durchführte, verfinsterte sich ihr Blick.

Es war mir nie in den Sinn gekommen, dass die Übelkeit, die ich hatte, einen speziellen Grund haben könnte. Ich war kraftlos. Ich hatte am Bauch kaum zugenommen. Meine Periode war schon immer schwach und unregelmäßig gewesen. Mein Körper war Gift – wie könnte etwas in mir gedeihen?

Als ich dachte, dass ich am absoluten Tiefpunkt angekommen war und es nicht mehr schlimmer kommen könnte, nahm mich meine Mutter zu ihrer Gynäkologin mit, um mich auf Geschlechtskrankheiten und Schwangerschaft testen zu lassen. Der Schwangerschaftstest war positiv. Ich war in den Monaten nach meiner Vergewaltigung psychisch so instabil, dass ich mich mental komplett von meinem Körper getrennt hatte.

An Weihnachten mussten immer neue Injektionen gelegt werden, weil eine Vene nach der anderen der Belastung nicht mehr standhielt. Sie wurde auf Zantac, Antidiuretika, Synthroid, Klonopin, Lorazepam, Melatonin und Miralax gesetzt. Es wurde Diabetes insipidus diagnostiziert. Wir hängten rote Strümpfe an ihr Krankenhausbett. Statt eines Glockenspiels hörten wir ihren Herzmonitor.

Wir wickelten sie mitten im heißen Sommer von Alabama in Heizdecken, weil ihr Körper keine Temperatur regulieren konnte. Wir verbrachten in jenem Jahr jeden längeren Urlaub im Krankenhaus. An Thanksgiving wurden ihre Lippen blau, und sie wollte nichts mehr essen. Sie hatte eine Niereninfektion. An den Antibiotika wäre sie fast gestorben.

Sie bekam tonische Anfälle [Verkrampfung der Muskeln, Anm. d. Red.], ihre großen blauen Augen zuckten und rollten zur Seite. Wenn sie neben mir plötzlich steif wurde, umarmte ich sie und vergrub meine Nase in ihrem Haar, um mir ihren sanften Geruch einzuprägen. Manchmal hoffte ich, dass sie still würde und ihr Herz aufhörte zu schlagen, damit sie von dem ganzen Leid befreit wäre. Ich betete dafür - und gleichzeitig fürchtete ich mich davor.

Ich konnte mir damals nicht vorstellen, wie es mir ein Jahr später ergehen würde, dass ich dieses Kind so sehr lieben würde und gleichzeitig wünschte, es wäre nie geboren. Wir brachten Zoe nach Hause. Wir brachten sie in dem Wissen nach Hause, dass sie dort sterben würde.

Die grundlegendsten Funktionen ihres Körpers wurden von ihrem Hirnstamm gesteuert, mehr aber nicht. Es wäre gut, erklärte der Arzt, ihr die Existenz so angenehm wie möglich zu machen und sie dann in Frieden gehen zu lassen. Ich erinnere mich, wie ich gekrümmt auf der Entbindungsstation lag, 18 Jahre alt, retraumatisiert und von Vergewaltigungs-Flashbacks geplagt, gelähmt von Unentschlossenheit. Meine Milch schoss ein, und ich war wütend – alles fühlte sich an wie ein blanker Hohn.

Neben all dem begann ich an der örtlichen Universität zu studieren. Ich musste Vorlesungen schwänzen, um Zoe zum Arzt zu bringen oder meine Mutter abzulösen, damit sie zur Arbeit gehen konnte. Ich meldete mich an der Uni für Pflegekurse an, weil mir das damals angesichts der Situation am sinnvollsten erschien.

Ich freundete mich mit jemanden an, den ich zwei Jahre später heiraten sollte. Mein Leben verlief wie in einer Spirale, aber ich hatte das Gefühl, immerhin ein wenig Kontrolle darüber zu haben. An Ostern waren wir wieder im Krankenhaus, da Zoe eine Harnwegsinfektion, Proteinurie [Es werden zu viele Proteine ausgeschieden, Anm. d. Red.] und unkontrollierbares Fieber hatte. Der Kinderarzt sagte uns, wir sollten uns darauf vorbereiten, dass das Ende naht.

Ich war erleichtert, dass sie sterben würde

Als Zoes Zustand als stabil galt, wurden wir nach Hause geschickt. Anders als am Tag der Vergewaltigung erinnere ich mich an den Todestag von Zoe in geradezu brutaler Klarheit. Wenn ich die Möglichkeit zu einer “Spätabtreibung“ gehabt hätte, hätte ich sie gewählt? Ja. Hundertmal, ja! Es wäre ein Segen gewesen.

Zoe hätte in ihrem kurzen Leben nicht so viel Schmerz ertragen müssen (…) Vielleicht wäre auch mir einiges erspart geblieben. Sie hatte die ganze Nacht Krampfanfälle gehabt. Das war nicht ungewöhnlich, aber meine Mutter und ich wollten sie im Morgengrauen trotzdem zur Nachsorge in die Notaufnahme bringen.

Ich machte mich fertig, doch meine Mutter sagte, ich solle in meine 8-Uhr Vorlesung gehen. In jener Woche gab es Zwischenprüfungen, und wir waren uns einig, dass ich nichts verpassen sollte. Vor allem würden sie wahrscheinlich noch immer auf die Behandlung warten, wenn ich fertig war. Ich könnte sie später treffen. Ich küsste Zoe auf die Wange.

Ich schrieb gerade in einer E-Mail an meinen Englischprofessor, dass ich einen familiären Notfall hätte und nicht zur Abendvorlesung kommen könnte. Ich hatte meine Mutter nicht am Telefon erreichen können, und ich erinnere mich genau, dass ich dachte: Vielleicht war’s das jetzt. Dabei spürte ich auch Erleichterung. Schrecklich.

Nichts kann dich darauf vorbereiten, ein Kind zu verlieren

Nichts kann dich darauf vorbereiten, ein Kind zu verlieren. Auch wenn du genau weißt, dass es so kommen würde. Meine beste Freundin kam zu uns rein ins Haus. “Wir müssen ins Krankenhaus. Zoe ist gerade gestorben.“ Ich kauerte mich auf dem Boden zusammen. Zu etwas anderem war ich in dem Moment nicht fähig. Ich lag schluchzend da, und genau wie bei der Vergewaltigung war ich nicht mehr in meinem Körper. Ich fixierte eine tote Motte auf einer Fensterbank. Die Sonne schien mit voller Wucht durch das Glas auf mich nieder.

Ihr Herz hatte zu schlagen aufgehört. Sie starb in den Armen meines Stiefvaters. Ich konnte mich nicht dazu durchringen, ihre Leiche anzuschauen. Ich fühlte mich wie eine leere Hülse. Zu Hause räumten wir ihre Sachen weg. Ich hielt ihren Pyjama in meinen Händen und fühlte eine große Leere. Ich wollte nur noch einmal Socken über ihre winzigen Füße ziehen, ihre Hände küssen.

Wir begruben sie in den Decken, von denen sie sich nie trennen konnte. Ich wollte mich neben sie legen. Ich wollte, dass alles vorbei ist. Wie sollte ich weitermachen? Es war, als ob sich mitten in mir ein schwarzes Loch öffnete, das alles, was einst gut und zart war, aufsaugte und zerfetzte, bis nichts mehr von der Person übrig war, die ich war. Überhaupt nichts.

Die Trauer hört nicht auf. Auch jetzt noch nicht. Obwohl sie weder Zähne noch Kiefer hat, frisst sie mich auf. Ganz. In den 12 Jahren seit ihrem Tod hat es mich unzählige Male aus der Bahn geworfen. Ich bin in mehrere Teile zerbrochen. Ein Teil von mir ist immer noch in der Küche und wischt Blut von weißen Fliesen. Ich bin eine tote Motte auf der Fensterbank. Ich bin unter viel Dreck begraben. Und

ich bin hier. In diesen Worten. Ich bin gewaltig.

Ich wünschte, ihr wäre all das erspart geblieben

Ich habe jetzt drei Töchter, die ich mit einer Wucht liebe, die mich manchmal selbst überwältigt. Aber ich würde lügen, wenn ich sagte, dass ich nicht auch Trauer empfinden würde über das, was mir genommen wurde. Ich trauere um die Person, die ich hätte werden können, wenn ich nicht in jungen Jahren Opfer geworden wäre, eine junge Mutter, durch mehrere Traumata in unvorstellbare

Umstände gezwungen. Hat dieses Mädchen keine Gnade verdient? War ihr Leben nicht wichtig? Es hätte nicht so kommen dürfen.

Wenn ich die Möglichkeit zu einer “Spätabtreibung“ gehabt hätte, hätte ich sie gewählt? Ja. Hundertmal, ja! Es wäre ein Segen gewesen. Zoe hätte in ihrem kurzen Leben nicht so viel Schmerz ertragen müssen. Ihr Herz hätte aufgehört zu schlagen, als sie warm und sicher in mir aufgehoben war, und ihr wäre all das erspart geblieben, was danach kam.

Vielleicht wäre auch mir einiges erspart geblieben. Ich habe verfolgt, wie Frauen ihre Stimmen in der Me-Too-Bewegung erhoben. Ich habe die Hasstiraden gelesen, die sich an Opfer von sexuellen Übergriffen richten, an Frauen, die die qualvolle Entscheidung getroffen haben abzutreiben. Ich beobachte jetzt, wie unsere Körper weiterhin als Ware behandelt und im Namen einer ignoranten Politik ausgebeutet werden.