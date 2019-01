“Ich werde solange laut und deutlich sagen, dass ich Feminist bin, bis es nur noch mit einem Achselzucken quittiert wird. Warum explodiert das Twitter-Universum jedes Mal, wenn ich sage, dass ich Feminist bin? Warum ist das so ein großes Thema für die Medien?

Es sollte nichts sein, das derartige Reaktionen provoziert. Es ist dasselbe, als würde ich sagen: Ich glaube an die Gleichheit von Männern und Frauen und ich glaube daran, dass wir noch verdammt viel Arbeit vor uns haben.” (Justin Trudeau)

Der kanadische Premierminister ist nicht der Einzige, dem zuverlässig immer dann ein Emotionssturm entgegenschlägt, wenn er das F-Wort in den Mund nimmt.

► Es geht eigentlich allen so, die sich mit dem Thema beschäftigen – egal ob als Kommentatoren in der Öffentlichkeit oder als Gleichstellungsbeauftragte an Universitäten und in Unternehmen. Überall dort, wo Menschen von Feminismus sprechen, fühlen sich andere davon provoziert.

Lisa Gutsche weiß, wie man mit Antifeministen spricht. Die Sozialwissenschaftlerin gehört zu einem Netzwerk freiberuflicher Argumentationstrainerinnen, die unter dem Namen “Gegenargument” Seminare und Webinare anbieten.

Ich will von ihr wissen: Mit welchen Argumenten halte ich gut dagegen – und bleibe trotzdem im Gespräch?

Perspective Daily: Im Gegensatz zu sexistischen Kommentaren sind antifeministische Argumente manchmal recht subtil und auf den ersten Blick gar nicht als solche erkennbar. Erst mit der Zeit stellt man fest, dass sich bestimmte Argumentationsmuster wiederholen. Ich fange mal mit einer relativ harmlos klingenden Bemerkung an, die mir oft begegnet, wenn ich über Feminismus diskutiere und schreibe: “Alle ‘Ismen’ sind Dogmen. Und Dogmen sind immer schlecht.”

Lisa Gutsche: Ein Klassiker! Zu sagen: “Feminismus, das klingt doch schon wie Islamismus …” Genau.

Wozu würdest du raten, wenn jemand so argumentiert?

Ich könnte dir jetzt eine persönliche Antwort geben, aber in der Regel fragen wir die Leute in den Seminaren erst mal: Welches Ziel verfolgt ihr mit der Reaktion auf eine solche Aussage?

Wenn es ein Online-Kommentar zu einem deiner Artikel ist, wäre die nächste Frage: Möchtest du hierzu wirklich ein inhaltliches Statement abgeben? Oder würdest du den Kommentar am liebsten löschen, weil du keine Lust hast, dich darum zu kümmern?

Auch wenn es mir manchmal schwerfällt, will ich als Journalistin darauf inhaltlich reagieren und versuchen, in einen konstruktiven Austausch zu treten. Mein Ziel in so einem Fall wäre, dass sich die Person mit dem eigentlichen Thema auseinandersetzt.

Dann würde ich dir empfehlen, als Erstes einmal nachzufragen, was die Person mit so einer Aussage denn meint. In der Regel ist das die unverfänglichste Art und Weise, in eine Argumentation einzusteigen, weil er oder sie dann darlegen muss, was für ein Inhalt hinter seiner oder ihrer Aussage steht.

“Ich finde eine Aussage wie ‘selbst schuld’ ehrlich gesagt ziemlich gewaltvoll”

Du könntest also fragen: “Was meinst du denn mit ‘dogmatisch’? Was meinst du mit ‘anderen Ismen’?”

Und wie würde deine persönliche Antwort aussehen?

Ich glaube, das kommt auf meine Tagesform an. Ich könnte mir vorstellen, dass ich, wenn ich viel Arbeit in etwas gesteckt habe und Leute das dann mit so einem Kommentar abwatschen, mit ein bisschen Sarkasmus reagieren würde.

► Wobei das mit Humor so ein Ding ist – man kann damit auch Menschen vor den Kopf stoßen und so dazu beitragen, dass die Kommunikation noch stärker aufgeladen wird.