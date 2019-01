Ich war jahrelang als Frau allein im Swingerclub – das lernte ich über Liebe

Image Source via Getty Images Aber je öfter ich in den Club ging, mit je mehr zufälligen Bekanntschaften ich schlief, desto weniger konnte ich mich selbst leiden.

In der Szene wird eine alleinstehende, weibliche Swingerin “Einhorn“ genannt, weil es so wenige von ihnen gibt. Allgemein sind die meisten Swinger nämlich Paare.

► Paare, die mit einer alleinstehenden Swingerin spielen wollen, werden manchmal auch “Einhorn-Jäger“ genannt.

Woher ich das weiß? Ich war selbst vier Jahre lang ein Einhorn und lernte dabei sehr viel über Beziehungen – innerhalb und außerhalb des Betts. Aber noch viel wichtiger: Ich lernte in dieser Zeit sehr viel über mich selbst, darüber, was ich will und was ich nicht will.

Mit 23 war ich zum ersten Mal im Swingerclub

Als ich 23 Jahre alt war, entdeckte eine Schulfreundin von mir einen Swingerclub, mitten im Zentrum von Cleveland, USA. Keine von uns konnte widerstehen, nicht wenigstens einen kleinen Einblick auf etwas zu erhaschen, das in so großem Kontrast zu dem stand, was wir bisher immer gewesen waren: brave Mädchen.

Nachdem wir uns beide online für eine Jahres-Mitgliedschaft registriert hatten (Single Frauen bezahlten zehn Dollar, Männer hingegen 75 Dollar), lasen wir uns die sogenannten Lifestyle-Regeln durch, während wir auf unsere E-Pässe warteten.

ANMELDEN UND LIFE-TEAM FOLGEN Erhalte die wichtigsten Artikel und Blog-Beiträge täglich per Mail. Die Newsletter können personalisierten Content und Werbung enthalten. Erfahre mehr Newsletter E-Mail-Adresse Danke für deine Anmeldung. Du wirst eine E-Mail erhalten, um deine Anmeldung kurz zu bestätigen. Bei deiner Anmeldung ist ein Problem aufgetreten. Bitte versuche es später noch einmal. Facebook

Twitter

Instagram

Pinterest

► Mitglieder durften eigenen Alkohol in den Club mitbringen, Drogen waren hingegen strikt verboten. Alle konnten also einfach das Getränk ihrer Wahl beim Barkeeper abgeben, der Service wurde vom Club gestellt.

Damals im Sommer 2008 waren meine Lieblingsgetränke Champagner und Red Bull, also tranken meine Freundin und ich ein paar “Champagner-Cocktails“, bevor wir uns auf den Weg Richtung Zentrum machten.

Mehr zum Thema: Was passierte, als ich mit meinem Mann in einen Swingerclub ging

Der Swingerclub an sich war ziemlich langweilig

Als wir beim Club ankamen, waren wir bereits völlig aufgeputscht von postpubertären Rebellionsgefühlen und angetrunkener Courage. Nachdem wir eine Flasche bei André, dem Barkeeper, gelassen hatten, gingen wir uns umsehen.

Das Ambiente war ziemlich langweilig. Es gab eine Bar, eine Tanzfläche, einen Raum mit überraschend bequemen Kanapées und ein paar private Räume in einem schummrig beleuchteten Flur.

Wo war der von der Decke hängende, trapezförmige Sexapparat? Oder die Domina mit abgeklemmten Nippeln und Peitsche in der Hand? Der zwielichtige weiße Mann mittleren Alters, der ins Dessert wichste?

Es entsprach nicht im Geringsten meinen Vorstellungen, die auf romantischen Romanen und trashigen Erotikfilmen basierten. Wir kamen dort an, vorbereitet auf einen Sündenpfuhl – und trafen stattdessen normale Leute in einem ganz normalen Club.

Beim Swingen gibt es Regeln, die jeder einhalten muss

Nach ein wenig Getanze und ein paar weiteren Drinks beschlossen wir, uns die privaten Zimmer ein wenig näher anzusehen.

In guten Sexclubs geschieht nichts ohne Einverständnis und es gibt Regeln, die sicherstellen, dass sich jeder wohl und sicher fühlt.

Eine geschlossene Tür etwa deutet auf eine Privatparty hin. Eine offene oder angelehnte Tür bedeutet, dass du hineinkommen und zuschauen kannst. Wenn dir gefällt, was du siehst, kannst du das Paar oder die Gruppe fragen, ob du mitmachen darfst.

Wie auch immer die Antwort lautet, sie darf nicht infrage gestellt werden. Meine Freundin und ich hatten in jener Nacht kein Interesse daran, bei irgendetwas mitzumachen. Wir wollten einfach nur zuschauen.

Mit weit aufgerissenen Augen und kichernd steckten wir unsere Köpfe in jeden Raum mit geöffneter Tür. Wir sahen einen Mann, der von zwei Frauen einen geblasen bekam. Ein erigierter Penis ragte aus einem Glory Hole, einem Loch in der Wand, wie eine körperlose, phallische Fantasie. Eine Frau saß auf einem Nachttisch, während ein Mann, vor ihr kniend, sie oral befriedigte.

Als wir zur Bar zurückkamen, war eine Frau mittleren Alters auf der Tanzfläche, nur mit einem Bodystocking bekleidet – also mit einem hautengen Einteiler aus Netz. Sie ermunterte die Männer, sie in ihre Nippel zu kneifen und ihren Körper durch den Netzstoff zu streicheln. Ich war fasziniert.

Die Frau war locker 20 Jahre älter als ich, mit einem unvollkommenen Körper und einem fragwürdigen Rhythmusgefühl, aber sie tanzte dort allein, mit einer absoluten Selbstsicherheit. Ihre Sexualität gehörte ihr in einer Art und Weise, wie ich es mir ersehnte.

Ich wollte unbedingt den Sybian, ein Sex-Toy, ausprobieren

Nach dieser Nacht schaute ich regelmäßig auf die Veranstaltungsseite des Swingerclubs. Über beinahe fünf Monate hinweg redete ich mir jedes Mal selbst aus, nochmal dorthin zurückzugehen.

Ich geriet zwar in Versuchung bei der Vorstellung, an einer Kerker Nacht oder Day-Glo-Party teilzunehmen, aber ich konnte widerstehen.

Eine Sache, der ich nicht widerstehen konnte, war der Sybian. Der Sybian ist wie ein Super-Vibrator, bestehend aus einer sattelartigen Vorrichtung mit einem elektrischen Motor, der stärker ist, als die meisten Rasenmäher.

Ein zappelnder, rotierender Dildo ragt aus der Mitte der Vorrichtung. Vibrierende Pads auf dem Boden des Sitzes sorgen für zusätzliche klitorale Stimulierung. Noch nie habe so ein Ding live erlebt, gesehen hatte ich es bisher nur in Pornos.

Mehr zum Thema: Ich hatte einen Vierer - und es war nicht, was ich erwartet hatte

Eine Tatsache ist: Frauengesichter verkaufen Pornos. Abhängig vom Genre schauen sie entzückt oder beschämt. Sybian-Pornos sind da ganz anders. Frauen, die dieses Sexspielzeug reiten, haben hässliche, echte Orgasmus-Gesichter.

Außer vielleicht mit Hilfe eines unerwarteten Geldsegens wäre ich niemals in der Lage gewesen, mir so ein Toy wie den Sybian für 1500 Dollar zu kaufen. Hier bot sich eine wirklich einmalige Gelegenheit.

Ich musste in den Club zurückgehen. Dieses Mal war ich alleine.

Vor dem Raum standen Frauen Schlange und warteten darauf, den Sybian auszuprobieren. Außerdem ein Kreis von Männern, die zusahen. Ich war nah genug an der Tür, um zu sehen, dass die Frauen sich amüsierten. Ihre Gesichter verzogen sich in Ekstase. Eine Frau weinte sogar. Sie sahen so frei aus.

Ich konnte mich nicht entspannen, während die anderen mir beim Sex zusahen

Endlich war ich an der Reihe. Der Sybian wurde desinfiziert und mit einem frischen Kondom überzogen, bereit, von mir benutzt zu werden. Der Mann, der die Maschine bediente, bot mir Gleitgel an.

“Ich brauche keins“, sagte ich mit einem Zwinkern. Ich wollte die Menge beeindrucken.

Hier ein kleiner Tipp: Wenn dir jemand Gleitgel anbietet, ist die Antwort immer Ja.

Es ruhten so viele Augen auf mir, dass ich mich nicht entspannen konnte. Es fühlte sich gut an, aber ich hatte auch ein wenig das Gefühl, ich müsste pinkeln. Ich bewegte mich, versuchte, meine Brüste attraktiv wippen zu lassen, während ich dachte: “Bloß nicht pinkeln! Bloß nicht pinkeln!“

Der Mann zu meiner Linken fragte, ob er mit meinen Brüsten spielen dürfe. Ich sagte Ja. Es fühlte sich gut an, genauso wie der Sybian, aber es haute mich nicht um.

Ich hatte nicht den Ritt meines Lebens, ich war viel zu verkopft und die Möglichkeit eines Orgasmus verschwand wie die Sonne hinter dem Horizont.

Aber ich hatte fast eine Stunde in der Schlange gewartet und um mich herum waren all diese Männer, aufgeregt, erwartungsvoll, auf meine Lust wartend.

Ich täuschte einen Orgasmus vor, ohne zu begreifen, wie sehr ich mich damit selbst im Stich ließ.

Ich kehrte regelmäßig in den Swingerclub zurück – während mein Privatleben außer Kontrolle geriet

Ein bis zweimal im Monat kehrte ich zurück, entschlossen, einen echten Orgasmus im Club zu haben. In dieser Zeit traf ich:

► Den Typen, der nur technische Begriffe beim Sex verwendete. Er: “Willst du, dass ich deinen schönen braunen Anus küsse?” Ich : ”Ähm, nein.”

► Den Typen, der sich immer wieder für die Sklaverei entschuldigte. Peinlich.

► Den wirklich heißen Typen, der niemals richtig hart wurde. (Wir trafen uns auch zwei Mal außerhalb des Clubs. Ich habe eine “Drei-Versuche-Regel”).

Egal was ich auch versuchte, ich konnte nie genug entspannen, um tatsächlich zu kommen. Versteht mich nicht falsch. Ich genoss den Sex, den ich hatte, die Küsse, den Hautkontakt ebenso wie den Akt an sich. Ich hatte einfach nur keine Orgasmen.

Dann, im Oktober 2008, wurde ich wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss angezeigt. (Zugegeben – ich hatte mich auf die Polizistin übergeben). Ich hatte den ganzen Abend lang Tequila mit dem Barkeeper getrunken, den ich ins Bett bekommen wollte.

Während in der Arbeit alles super lief, geriet mein Privatleben außer Kontrolle. Also entschied ich mich, meine Sorgen in anonymem Sex zu ersticken.

Aber je öfter ich in den Club ging, mit je mehr zufälligen Bekanntschaften ich schlief, desto weniger konnte ich mich selbst leiden.

Auch wenn ich ein Einhorn war, mein Leben war alles andere als magisch.

Mehr zum Thema: Liebe zu Dritt: Ich teile mir mit meiner Mitbewohnerin meinen Freund

Es gibt Magie im Sexclub

Verstehe mich nicht falsch, es gibt Magie im Sexclub, vor allem zwischen Partnern, die beide das Swingen ehrlich genießen können. Ich erlebte das einmal mit einem Paar, das ich im Sommer 2011 kennenlernte.

Zu dieser Zeit war ich ziemlich gut darin geworden, Frauen zum Orgasmus zu bringen. Der weibliche Orgasmus hat etwas an sich, das dir das Gefühl gibt, wirklich etwas erreicht zu haben. Dieses Gefühl bekommst du bei Männern einfach nicht.

Jener Ehemann und seine Frau mochten Sex mit Frauen. Die meisten Paare, mit denen ich bis dahin geschlafen hatte, waren Männer mit heterosexuellen Frauen mit voyeuristischen Tendenzen. Bei diesem Paar aber wollten beide mich und das war ein berauschendes Gefühl.

Ich hatte Sex mit dem Ehemann, als die Frau einen Orgasmus bekam. Sie saß aufrecht, blickte ihrem Mann tief in die Augen, während ich sie fachmännisch streichelte.

“Ja, Baby“, sagte er, “du bist so schön.“

“Ich liebe dich!“, antwortete sie. Sie teilten diesen unglaublich intimen Moment und ich war einfach... da. Ich war der Voyeur. Er war in mir und ich war trotzdem das dritte Rad am Wagen. Ich ging nach Hause und weinte.

Ich hatte das Gefühl, ich hätte es verdient

Ich hätte damals aufhören sollen, aber anonymer, unbefriedigender Sex war die Droge meiner Wahl geworden. Niemand in der Kirche konnte den Sex an meinem Atem riechen, er kroch nicht aus meinen Poren. Ich verletzte niemand Wichtigen damit, nur mich selbst,

Das ging immer so weiter – bis zu der Nacht, in der ich harten Sex mit zwei Männern hatte. Ich hatte blaue Flecken und war wund am nächsten Tag, aber ein Teil von mir glaubte, ich hätte bekommen, was ich verdiente.

Ich brach zusammen und erzählte meiner Therapeutin, dass ich mit Fremden schlief.

“Ist der Sex gut?“, fragte sie. Ich schüttelte den Kopf. “Nun, warum machst du es dann?“

Ich hatte keine Antwort für sie. Ich entschloss mich, auf Sex verzichten, bis ich es herausfand.