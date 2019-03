Ich war in einer Jugendanstalt, weil mein Stiefvater mich misshandelte – dort war es noch schlimmer

Als ich noch ein Kind war, ließ meine Mutter mich in ein Lagerhaus einsperren – 16 Monate lang. Der Grund: Als ich in die Pubertät kam, fing ich an, mich gegen ihren gewalttätigen Ehemann zu wehren, der mich regelmäßig misshandelte. Und niemand hatte Lust darauf, sich mit einem lauten, wütenden Teenager herumzuplagen.

Das Lagerhaus gehörte zu Straight Inc., einem strengen Drogenentzugsprogramm für Jugendliche. Die American Civil Liberties Union (Amerikanische Bürgerrechtsunion, kurz ACLU) jedoch bezeichnete das Programm vor allem als “Konzentrationslager für unverbesserliche Teenager”.

Straight wurde 1976 in Florida gegründet; in Laufe der Jahre wurden weitere Stätten in Kalifornien, Georgia, Maryland, Massachusetts, Michigan, Ohio, Texas und Virginia eröffnet. Die ersten Monate musste ich in Springfield, Virginia, absitzen – in einer der berüchtigsten Straight-Anstalten. Den Rest meiner Zeit verbrachte ich in einem Lagerhaus in Stoughton, Massachusetts.

Mein Stiefvater missbrauchte mich seit der ersten Klasse

Meine Geschichte klingt wie die eines Standard-Talkshow-Gasts: Mein Vater ist gestorben, als ich ein Jahr alt war. Meine Mutter musste sich nach einer neuen Wohnung umsehen. Sie nistete sich bei einem Typen mit sexy Akzent und großem Haus ein. Dieser entpuppte sich als Sadist, Alkoholiker und Perversling, der mich zum ersten Mal missbrauchte, als ich in der ersten Klasse war.

Mit 12 ließ ich mir das allerdings nicht mehr gefallen und fing an, mich zu wehren, wenn er auf mich losging. Mit 13 prügelte er mich in die Ecke eines Zimmers, während meine Mutter daneben stand und zusah. Sie zuckte nicht einmal, als ich sie um Hilfe anbettelte. Deswegen rannte ich kurz darauf davon. In einem Obdachlosenheim für Kinder feierte ich meine 14. Geburtstag.