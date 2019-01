Ich unterstütze weltweit Menschen im Kampf gegen den Plastikmüll - von Deutschland bin ich sehr enttäuscht

Dennoch ertrinken die Meere in Abfall, Plastikmüll überschwemmt einsame Inseln und touristische Strände gleichen im Sommer Mülldeponien. So auch die Strände in Sri Lanka.

Meine Einkäufe transportierte ich in Plastiktüten nach Hause, meine Zahnbürste bestand aus Kunststoff und Mineralwasser kaufte ich stets als praktisches Sixpack - in Plastikflaschen, versteht sich.

Auf die erste Frage fand ich schnell eine Antwort. Anders als in Deutschland wird Müll in Schwellen- und Entwicklungsländern so gut wie gar nicht recycled. Es gibt auch kaum Wertstoffhöfe, geschweige denn eine organisierte Müllabfuhr.

Die Leute werfen ihren Müll auf die Straße und einmal in der Woche kommt ein Trecker vorbei und sammelt das Nötigste ein.

Am Ende landet der Abfall auf einem der zahlreichen Müllberge. Diese erstrecken sich teilweise 90 Meter in die Höhe und stürzen oft ein. So entstehen richtige Mülllawinen, die zahllose Menschen das Leben kosten. Für uns Europäer hört sich das an wie der Plot für einen Horrorfilm. In Sri Lanka ist es bittere Realität.

Als ich dort ankam, bemerkte ich schnell, dass dort dringend Handlungsbedarf herrscht. Aber alleine fangen nur wenige an, den Müll einzusammeln. Ich sprach also mit Einheimischen und anderen Touristen. Mein Ziel: Eine große Aufräumaktion, um den Strand vor Ort komplett vom Müll zu befreien.

Ich war natürlich nicht der Erste, der auf diese Idee kam. Besonders Surfschulen sind sehr sensibel für die Problematik, immerhin verbringen die Sportler den ganzen Tag im Wasser und am Strand. In sozialen Netzwerken stieß ich auf weitere Verbündete.

Ich fuhr zusammen mit Umweltschützern die Küste ab und füllte zahlreiche Müllsäcke mit Plastik und anderem Abfall. Die Clean-Up-Aktionen schweißten mich mit den Leuten vor Ort zusammen.

Wir bemerkten, dass wir etwas Wichtiges taten und als ich nach Deutschland zurückkam, wusste ich: Ab jetzt wird der Kampf für eine saubere Umwelt mein Leben bestimmen - und es gibt unendlich viel zu tun.