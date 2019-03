HuffPost-Redakteurin suchte Millionär zum Heiraten – das ist ihre Botschaft an junge Frauen

Natürlich hatte ich mir auch ausgemalt, wie die männlichen Leser auf meine Texte reagieren würden. Im Geiste hatte ich bereits schriftliche Heiratsanträge samt juwelenbesetzter Ringe in die Redaktion fliegen sehen (ja, fliegen, denn Millionäre schicken in meiner Vorstellung ganz sicher keine DHL-Boten, sondern Hubschrauber auf die Dachterrasse oder wenigstens dressierte weiße Tauben.) Doch gerade die Männer waren es, die meiner Suche nichts abgewinnen konnten.

Was mich bei meiner Millionärssuche vor allem überraschte, war aber nicht das Alter meiner Verehrer, sondern die Reaktion der Leserinnen auf meine Texte. Ich hatte eigentlich mit Kritik gerechnet. Zumindest von denen, die vielleicht nicht ganz so viel Spaß verstehen, wie ich ihn bei meiner Suche hatte – oder nicht ganz so erfolgreich zwischen den Zeilen lesen können. Doch es kam ganz anders als ich dachte.

Leider ist das nicht wahr. Ich habe keinen Millionär gefunden, zumindest keinen, den ich heiraten möchte. Was schon allein daran zu sehen ist, dass ich noch immer für die HuffPost schreibe, anstatt meiner Bestimmung zu folgen: eine gut gekleidete Ehefrau zu sein. Einige der etwa 60-jährigen Herren hatten zwar durchaus Interesse, mich näher kennenzulernen, doch so ehrenhaft und unterschätzt der Beruf der Altenpflegerin auch ist ­– noch kann ich ihn mir nicht vorstellen.

Viele bezeichneten mein Vorhaben in den Kommentaren als peinlich, einige nannten mich eine Schlampe. Die üblichen Beleidigungen. Immer wieder kam auch die Bitte, ich solle “endlich arbeiten gehen und selber Geld verdienen.“ Tut mir leid, euch enttäuschen zu müssen, aber: Die HuffPost hat mich tatsächlich dafür bezahlt, dass ich einen Millionär gesucht habe. Mein privates und finanzielles Glück lag meinen Chefs einfach sehr am Herzen. Klar, sie wissen ja auch, was ich verdiene. Daher haben sie sofort eingewilligt, mich bei der Suche nach einem Ernährer so gut es geht zu unterstützen.

Eine Leserin berichtete mir sogar, dass sie bereits 4500 Euro bei einer speziellen Partneragentur ausgegeben habe, um einen Millionär zu finden. Bisher erfolglos.

Was alte weiße Männer schaffen, können wir auch

Was mir nun niemand mehr zu erklären braucht: Dass nur alte weiße Männer daran schuld seien, dass Frauen in Deutschland noch immer nicht in allen Bereichen gleichberechtigt sind. Aktuellen Debatten zufolge sind es vor allem diese Männer, die die Macht an sich reißen und nicht hergeben wollen.

Zum Teil stimmt das natürlich, aber zu der Debatte gehört noch etwas anderes: sich einzugestehen, dass viele Frauen das Machtgefüge gar nicht durchbrechen wollen. Vielleicht sind sie glücklich in ihrer Rolle. Vielleicht finden sie ihr Glück eben genau darin, nicht zu arbeiten und das Geld ihres Mannes auszugeben. Nicht, weil sie auf die Kinder aufpassen müssen – viele haben gar keine Kinder – sondern vor allem, weil sie es so wollen. Auch noch im Jahr 2019, auch in Zukunft noch.

Aber: Glücklicherweise kann jede Frau in Deutschland selbst bestimmen, was sie aus ihrem Leben macht. Ob sie sich einen Millionär suchen will, oder einfach selber Millionärin wird. Denn was alte weiße Männer schaffen, die auf eine 25-jährige Journalistin mit Fake-Burberry-Outfit hereinfallen, das können junge Frauen auch erreichen.

Und wenn nicht, dann können sie immer noch versuchen, sich einen Millionär zu angeln. Ob meine Suche weitergeht: Abwarten und Champagner trinken.

