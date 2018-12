Ich muss mir Klopapier borgen – wie mir das Arbeitsamt Weihnachten versaut hat

bodnarchuk via Getty Images

bodnarchuk via Getty Images

Während alle Leute die Geschäfte nach Geschenken abklappern und sich überlegen, welches Menü sie an Heiligabend essen wollen, bin ich froh, wenn ich zum Monatsende überhaupt noch ein paar Euro für etwas zu Essen und Klopapier zusammenkratzen kann.

Denn pünktlich zur Weihnachtszeit hat mich das Jobcenter sanktioniert und mir 30 Prozent der Bezüge gestrichen. Was das für mich und meine Familie wirklich bedeutet, ahnen nur wenige.

Ich bin 32 Jahre alt und lebe in Dortmund von Hartz IV. Als Leistungsbezieher muss ich immer wieder mit Vorurteilen kämpfen. Viele Leute denken, Arbeitslose sind einfach nur faul und haben ein leichtes Leben, auf das man neidisch sein könnte.

Stammtischparolen wie “Du lebst auf Kosten der Steuerzahler, die hart für Ihr Geld arbeiten müssen...” oder “Wir gehen den ganzen Tag arbeiten und du hast den ganzen Tag Zeit” habe ich schon öfter gehört.

Solche Sprüche kommen immer von Leuten, die selbst keine Ahnung haben, wie es sich wirklich mit Hartz IV lebt. Sie wissen nicht, wie es sich anfühlt, wenn einem das Jobcenter sämtliche Leistungen streicht und man deshalb aus seiner Wohnung auf die Straße gesetzt wird. Und sie haben nie für einen Euro die Stunde völlig sinnlose Arbeiten tun müssen.

Warum ich die Maßnahme des Jobcenters abgelehnt habe

Genau das wurde mir vom Jobcenter vorgeschlagen. Eine Maßnahme, “zur Heranführung an den Arbeitsmarkt”, wie es in dem offiziellen Schreiben hieß. Es war nicht das erste mal, dass ich in eine Maßnahme geschickt wurde, doch weiter gebracht hat mich das nie. Sie nennen es “Qualifizierung”, ich würde es als erzwungene und sinnlose Beschäftigungstherapie beschreiben.

Einmal sollte ich monatelang 6 Stunden am Tag darin unterrichtet werden, wie man Videos am Computer bearbeitet oder Microsoft Word benutzt. Das ist sicher sinnvoll für Menschen, die keinerlei Computerkenntnisse haben, aber ich beschäftigte mich schon als Kind mit dem PC und kenne mich aus. Solche Maßnahmen sind absoluter Blödsinn.

Diesmal ging es um “Handwerkliche Hilfstätigkeiten” in einer Stadtteilwerkstatt. Meinem Sachbearbeiter hatte ich gesagt, dass mir eine solche Qualifizierung wirklich nicht helfen würde.