Ich hatte eine Affäre mit meinem Nachbarn – dann schrieb mir seine Frau

Die Email kam aus dem Nichts, vor wenigen Monaten. Sie war von der Ehefrau des Mannes, mit dem ich heimlich etwas gehabt hatte. "Wie lange ging die Affäre mit meinem Mann?", wollte sie wissen. "Ich hätte gerne die die Anzahl und die genauen Daten der Jahre bitte." Ich habe mich schon immer gefragt, was sie wusste, wenn sie etwas wusste. Warum konfrontierte sie mich jetzt damit? Ich hatte schon mehr als fünf Jahre nicht mehr mit ihrem Ehemann – ich werde ihn hier Mike nennen – gesprochen. Wir leben mittlerweile an getrennten Küsten. "Das Mindeste, was Sie tun können, angesichts dessen, was Sie getan haben, ist, mir ehrlich zu antworten", schrieb sie. Beschuldigte sie mich, dass ich ihren Ehemann schwul gemacht hatte? Dass ich die Ehe zerstört hatte? Die wütende Mail war in Eile geschrieben worden. Trotzdem muss sie jahrelang in Planung gewesen sein. Ich weiß, welch lange Schleifen ein Betrug oft zieht.

Ich war der erste Mann, mit dem Mike etwas hatte Ich habe nie jemandem von der Affäre mit ihrem Ehemann erzählt. Zu viel stand auf dem Spiel. Für mich zwar nicht – ich war alleinstehend und meine sexuelle Orientierung war kein Geheimnis. Mike hingegen war ein hingebungsvoller Familienvater mit zwei Kindern, von dem ich wusste, dass er seine Frau liebte. Er war mein direkter Nachbar und ich hatte ihn nicht verführt, obwohl ich 20 Jahre älter war als er. Ich bin sicher, dass ich der erste Mann war, mit dem er intim geworden ist, während ich mich, wie man so sagt, herumgetrieben habe. Unsere Affäre war nicht wie ein plötzlicher, leidenschaftlicher Trip zum Mond. Sie war mehr wie eine lange Fahrt mit dem Zug. Es begann langsam und dauerte fünf Jahre an. Mike war nicht der einzige verheiratete Mann, mit dem ich etwas hatte. Aber die anderen waren entweder One-Night-Stands oder Friends with Benefits. Mike war ein anderes Kapitel. Wir waren in vielerlei Hinsicht gegensätzlich. Ich war ein Magazin-Journalist. Er war ein Meister-Tischler. Ich mochte Kunst. Er mochte Sport. Ich verschwendete mein Geld für schöne Klamotten und alle zwei Monate für einen Haarschnitt. Er zog alles an, was praktisch war, T-Shirts, Birkenstocks und einen Werkzeuggürtel. Wir waren unterschiedlich und uns doch ähnlich Eines Nachts, als seine Ehefrau und seine Kinder weg waren, sahen wir uns im Kino einen Film über einen gigantischen Meteor an, der auf die Erde zufliegt. Er erzählte mir, dass er erst mit 16 seinen ersten Film gesehen hatte. Er hatte ihn sich heimlich ansehen müssen, weil seine Eltern streng evangelisch waren und ihnen Filme, Fernsehen und Popmusik alle als Werkzeuge des Teufels galten. Was wir gemeinsam hatten, war die Leidenschaft für die Vergangenheit. Eines Nachts brachte Mike mich zu einer Feuerwache, die abgerissen werden sollte. Wir brachen ein. Er wollte, dass ich sehe, was verschwinden würde: ein gusseisernes Waschbecken, ein Flaschenzug, um Eis in den zweiten Stock zu ziehen. Er erklärte mir die geniale Konstruktion des Gebäudes. Einmal zeigte ich ihm eine hölzerne Schmuckbox, auf der eine Familie abgebildet war, die an einem Küchentisch spielte. Meine Urgroßmutter hatte sie mir aus Deutschland mitgebracht. "Die ist schön", sagte er und ließ seine Finger über das Holz gleiten. "Gib sie niemals weg." Wir waren Freunde bevor wir uns ineinander verliebten Mein viktorianisches Apartment brauchte immer Reparaturen. Ich hatte keine Ahnung, wie man Deckenventilatoren anbrachte oder Klingeln reparierte. Mike machte das. Er verbrachte mal geduldig eine ganz Woche damit, meine Küche zu renovieren. Er schaffte es, dass das uralte Holz glänzte wie neu, indem er nichts anderes als Sandpapier und Babyöl benutzte. Wir waren viele Jahre Freunde, bevor wir uns ineinander verliebten.

Mike, mit seinem lockigen schwarzen Haar, den kobaltblauen Augen und den herabhängenden Augenlidern, hatte nicht die geringste Ahnung, wie sexy er war oder sein konnte. Sein Mangel an Eitelkeit erhöhte seine Anziehungskraft noch mehr. Ich habe ihn einmal in meinen Smoking gesteckt, als seine Frau darauf bestand, dass er sie zu einem Black-Tie-Event begleite. Ihm hätte nur noch ein Martini in der Hand gefehlt und er hätte James Bond sein können. Mike sah bei mir vorbei, sobald seine Frau und seine Kinder im Bett waren. Wir sahen uns Baseballspiele an und machten Popcorn. Manchmal teilten wir uns einen Joint, der unsere Freude über Fernsehsendungen wie “Antique Roadshows” erhöhte. Ich wusste, dass er Probleme mit seiner Sexualität hatte Ich stimmte zu, dass Mike die Sägen und Werkzeuge auf meinem Dachboden neu anordnen und benutzen durfte, weil er erzählt hatte, er hätte kein Geld für einen Workshop. Das bedeutete, dass ich ihn zu jeder Stunde sah. Es gab Anzeichen, einige offensichtliche, dass er Probleme mit seiner Sexualität hatte. Wie zum Beispiel als er erzählte, dass er auf eine Pornoseite gegangen war, um zu sehen, wie schwule Männer “es trieben”. Er vertraute mir an, dass er sich zu einem anderen männlichen Studenten hingezogen gefühlt hatte, als sie zusammen an der Uni waren, aber nicht darauf eingegangen war. Er brauchte meistens ein paar Bier, bis er sich öffnen konnte. Eine innige Umarmung auf meinem Dachboden änderte eines Nachmittags alles. Sogar nachdem unsere Beziehung körperlich geworden war, dauerte es Monate, ehe sich Mike wohl damit fühlte, mich zu küssen. Ich kenne viele Paare, schwule und Heteros, die in offenen Beziehungen waren. Viele hatten eine Übereinstimmung, dass sie mit anderen herummachen durften, so lange sie sich nicht küssten. Sex ist zwar auch sehr fühlbar und angenehm. Aber Küssen ist persönlich. Seine Frau wusste von uns Meine Nächte waren so frei wie seine. Ich war in meinen Fünfzigern und Discos und Bars entwachsen. Dating-Seiten gab es damals nicht. Mikes Frau kannte ich nicht gut, bis darauf, dass wir Nachbarn waren. Sie war nicht gerade der soziale Typ. Bücher, Katzen und im Garten arbeiten waren ihre Hobbys. “Was ist, wenn sie das mit uns herausfindet?”, fragte ich Mike. Ich wurde schon in zahlreichen Beziehungen betrogen, deshalb weiß ich, wie sich das anfühlt. “Ich würde mir darüber keine Sorgen machen. Sie ist keine Person, die auf Konfrontation geht”, sagte er. “In der vergangenen Nacht war sie müde und schlug vor, ich könnte mich doch mit meinem Bett-Buddy beschäftigen.” “Wie meinte sie das?”, fragte ich. “Ich bin mir nicht sicher”, sagte er. Ich war es, oder zumindest dachte ich es. Ich überlegte, dass sie in gewissem Maße einverstanden mit unserer besonderen Art der Nachbarschaft sein musste. Das beruhigte mein Gewissen. Außerdem war es nicht meine Mission, ihren Ehemann zu stehlen, obwohl die gleichgeschlechtliche Ehe auch in unserem Staat 2004 legal geworden ist. Seine Kinder waren wie meine eigenen Ich war nicht ganz ehrlich, als ich sagte, ich hätte nie jemandem von Mike und mir erzählt. Die Nachbarin unter mir, mit der ich mich über die Jahre eng angefreundet hatte, fand es heraus. Sie hatte Mikes Schritte auf der Treppe hin und hergehen gehört und auch das Geräusch des sich auf und ab bewegenden Bettes. “Mike ist ein guter Mensch”, sagte sie mir. “Du hilfst ihm dabei, er selbst zu werden. Du solltest dich nicht schuldig fühlen.” Ich hatte nie Kinder und wollte auch keine. Mikes Kinder waren jedoch eine wahre Freude. Ich arbeitete von zuhause, deshalb war es leicht für mich, in den Ferien auf sie aufzupassen. Ich brachte sie zu ihrem Schwimmunterricht. Wir gingen bowlen und zum Mini-Golf. Sie machten mich mit Spongebob bekannt. Mike hatte immer Probleme damit, das Leben für sich und seine Familie zu bezahlen. Aber wenn es um seine Kinder ging, sparte er nicht. Denn er gab ihnen etwas, das man nicht kaufen kann: seine Zeit und seine Aufmerksamkeit. Einmal verbrachte er einen ganzen Tag damit, mit ihnen U-Bahn zu fahren. Er kaufte ihnen Mitgliedschaften in einem Wissenschaftsmuseum. Er brachte ihnen Rollerbladen und Hockey bei. Ich ging mit allen gemeinsam am Wochenende wandern und brachte meinen Hund und Mittagessen mit. Seine Frau wollte nie mitkommen. Ich hatte genug von dem Versteckspielen Ich lieh Mike und seiner Frau eine Anzahlung, damit sie ein Haus kaufen konnten. Es fühlte sich gut an, etwas für seine Familie zu tun. Seine Frau arbeitete einen Finanzplan aus, an den sie sich hielt. Mike wohnte jetzt zwar in einer anderen Nachbarschaft, kam aber trotzdem noch vorbei.