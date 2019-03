Ich habe versehentlich einen Mann getötet – seitdem kämpfe ich mit meinem Gewissen

An die Tage danach erinnere ich mich nur verschwommen. Entweder habe ich geweint oder ich saß apathisch in der Ecke. Mein Mann übernahm die gesamte Arbeit. Nur meine Familie und meine beste Freundin waren in dieser Zeit um mich herum. Alle anderen machten einen großen Bogen um mich, und das kann ich niemandem verübeln.

Ich wünschte mir, bestraft zu werden

Die Dunkelheit, die mich überkam, überzeugte mich schlussendlich davon, dass ich kein Recht mehr hätte, zu leben. Ich hätte alles dafür gegeben, an Stelle des Mannes gestorben zu sein. Die Story war in der Zeitung und online zu lesen, und es machte mich krank, meinen eigenen Namen in den Artikeln zu finden. Trotzdem las ich alles, was ich in die Finger bekommen konnte, weil ich mehr über den Mann wissen wollte, den ich umgebracht hatte. Er war Mitte Siebzig und hinterließ eine Frau, zwei Kinder und einige Enkel.

Einige Wochen später bekannte ich mich schuldig, einen Menschen wegen gefährlichen Fahrverhaltens umgebracht zu haben. Ich hatte weder getrunken, noch war ich zu schnell gefahren und die Lichtverhältnisse waren schwierig gewesen. Doch ich wollte bestraft werden. Ich wünschte mir, eine Gefängnisstrafe verbüßen zu müssen, auch wenn der Gedanke, getrennt von meinem Mann und meiner Tochter zu leben, mich halb auffraß.

Die Richterin sagte bei der Verhandlung jedoch, dass eine Gefängnisstrafe nicht angemessen sei. Erstens, weil die Fahrbedingungen an dem Tag schwierig gewesen waren, zweitens, weil ich ein Baby hatte. Wo andere wahrscheinlich Erleichterung verspürt hätten, machte sich in mir eine neue Welle der Schuld breit. Kein Urteil dieser Welt konnte die Schuld von mir nehmen und mein Leben fühlte sich schlimmer an als jede Gefängnisstrafe.

Ich konnte nicht aufhören, mich zu fragen, wie es zu diesem Unfall hatte kommen können. Zwar glaube ich nicht an Gott, aber monatelang war ich überzeugt davon, dass das, was passiert war, mit Karma zu tun hatte. Ich musste irgendetwas Schlimmes getan haben und sollte nun durch diesen Unfall dafür büßen. Nach dem Vorfall wollte ich unbedingt mit der Familie des Toten in Kontakt treten, aber mir wurde bewusst, dass das wahrscheinlich in erster Linie aus egoistischen Motiven passierte.

Mein Leben wird auch acht Jahre später noch von diesem Tag überschattet

Seit dem Unfall gehe ich einmal die Woche zur Therapie. Das hat mir ungemein dabei geholfen, das Trauma zu verarbeiten und mein Bild von Schuld und Verantwortung gerade zu rücken. Aber auch nach acht Jahren wird mein Leben immer noch von diesem einen Tag überschattet. Oft stelle ich mir vor, wie auf meinem Grabstein nur stehen wird: “Als sie 28 Jahre alt war, tötete sie einen Mann”.