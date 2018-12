Sylvie Meis macht Liebesgeständnis: "Ich bin nicht mehr Single"

Sylvie Meis ist nicht mehr Single.

In einem Interview machte sie ihre Liebe zu Filmproduzent Bart Willemsen offiziell.

Im Video oben seht ihr mehr von dem glücklichen Pärchen.

Schon über ein Jahr ist es her, dass Sylvie Meis die Verlobung mit dem Geschäftsmann Charbel Aouad aufgelöst hat. Nun ist sie bereit für eine neue Liebe.

In einem RTL-Interview offenbarte sie nun, dass sie bereits in einer neuen Beziehung ist: “Ich bin jetzt nicht mehr Single”. Aber wer ist der neue Mann an ihrer Seite? Sein Name ist Bart Willemsen und er ist Flimproduzent.

Am Filmset haben sie sich kennengelernt

Sylvie soll Willemsen im Oktober am Set ihres Films “Misfit” kennengelernt haben. Mit seinen 29 Jahren ist er deutlich jünger als die 40-jährige Meis.