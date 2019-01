Ich bin 36 und seit 10 Jahren Single – und ja, es geht mir super

Jetzt fragst du dich bestimmt, was ich dann so toll am Single-Leben finde. Ganz einfach: das Leben. Toll ist das, was dich glücklich macht. Das, was deinem Leben einen Sinn gibt. Du wirst mich niemals davon überzeugen können, dass das Leben verheirateter Menschen sinnvoller ist als meins. Ja, es ist möglich, das Single-Dasein wirklich zu genießen.

Unbeschwerlich war der Weg, der mich zu dieser Erkenntnis gebracht hat, nicht gerade. Ich bin immer noch unterwegs, verlaufe mich oder stolpre zwischendurch über Steine. Aber wenn ich mir mein Leben so anschaue, eine Liste mit allen positiven Dingen mache und mir dann die negativen anschaue – ja, die existieren natürlich auch – merke ich: Eigentlich ist alles okay so wie es ist.

Ich mache einfach was ich will

Ich treffe alle Entscheidungen ohne jemanden vorher zu konsultieren. Ich spare und gebe mein Geld aus, wofür ich will. Ich schaue mir Mondsüchtig mindestens fünf Mal pro Jahr an. Ich fliege jeden Frühling nach Paris. Ich schlafe wie ein Seestern – und niemand klaut mir mitten in der Nacht die Decke.

Das Single-Dasein bringt eine Form der Freiheit mit sich, die wir nicht genießen können, weil wir es uns selbst verbieten. Wir werden dazu erzogen, Freiheit als Gefühl der Leere zu interpretieren. Aber ich fühle mich nicht leer. Und du solltest das auch nicht.

Eines Tages werde ich Teil eines Pärchens sein. Ich denke, es ist möglich, sich darauf zu freuen – ohne dabei alle guten Dinge, die ich in meinem Leben habe, zu vergessen. Beziehungen können wundervoll sein, doch sie wurden viel zu lange als das Nonplusultra gesehen.

Ich habe so viel Zeit und Energie für etwas geopfert, das eigentlich nie mein Problem war. Doch anstatt das zu einem weiteren Punkt auf meiner “Dinge, die mich aufregen“-Liste zu machen (niemanden zu haben, der den Reißverschluss am Rücken zumacht ist schlimm genug), versuche ich, es dabei zu lassen.

Die traurigen Blicke meiner Freund*innen, die besorgten Worte meiner Mutter, die übertriebene Freude, die frisch Verlobten entgegengebracht wird (obwohl die Scheidungsquote in den letzten zehn Jahren bei 37,67 bis 49,66 Prozent lag): Das alles, versuche ich zu ignorieren, um meine Zeit als Single genießen zu können. Und die Gesellschaft, die mir weismachen will, ich müsse in einer Beziehung sein, hat einen Stock im Arsch.

Löst euch von ausgedachten Definitionen

Ich werde mich immer wieder irgendwelchem Mist stellen müssen. Es wird immer wieder Tage geben, an denen mir Menschen einbläuen wollen, ich läge falsch und ich bräuchte dringend einen Partner. Es geht mir nicht darum, diese Personen aus meinem Leben auszuschließen, sondern meine Reaktion auf ihre Kommentare zu ändern.

Vielleicht kann ich die positiven Seiten des Single-Lebens hervorheben und mich weniger allein fühlen, wenn ich über die negativen rede, indem ich mich vom Druck der Gesellschaft, von den unsichtbaren, fehlenden Puzzleteilen und ausgedachten Definitionen eines wertvollen Lebens löse.

Vielleicht trägt das dann auch zu einem Perspektivwechsel und einer positiveren Einstellung zu meinem Lebensstil bei. Wenn du Single bist, hoffe ich, du schließt dich mir an. Dann zieht die Gesellschaft vielleicht irgendwann nach. Man weiß ja nie…

Dieser Text erschien ursprünglich bei Refinery29.