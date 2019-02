Dschungelcamp-Nachspiel: Jetzt kommt raus, was RTL den Campern verschwiegen hat

Sonja Zietlow und Daniel Hartwich provozieren im Dschungelcamp-Nachspiel weiter Streit

Der Zuschauer erfährt, dass Evelyn Burdecki wie die Queen regieren will.

Und Chris Töpperwien einen Behindertenausweis hat.

Nach dem Dschungel ist vor dem karrieretechnischen Vergessenwerden, weshalb sich die Promis beim Wiedersehen im Studio mit Sonja Zietlow und Daniel Hartwich noch einmal richtig fetzen.

Zwei Wochen nach dem Ende von “Ich bin ein Star - holt mich hier raus” gibt es offenbar immer noch Redebedarf. Besonders Gisele Oppermann und Doreen Dietel bleiben sich spinnefeind. Als Gisele von Sonja gefragt wird, in welcher Beziehung sie zu Doreen stünde, antworte sie knallhart: „In keiner.“ Und sie fügt hinzu: „Sie ist kein Vorbild für mich. Meine Mutter oder mein Vater sind Vorbilder. Obwohl Doreen vom Alter her meine Mutter sein könnte.“ Das hat gesessen.

Tommi Piper – Der Lustmolch unter den Dschungel-Bewohnern

Doch Schönheit ist ja bekanntlich Geschmacksache und einen freut Doreens Erscheinungsbild offenbar besonders: den Dschungel-Exhibitionisten Tommi Piper.

Wie man in einem Einspieler in der RTL-Sendung erfährt, lässt der 77-Jährige nicht nur gerne frei baumeln, sondern macht den Frauen auch noch unangebrachte Komplimente: „Doreen, du brauchst keinen BH. Das, was ich da gesehen habe, super. Und dein Körper ist vom Feinsten.“

Im Anschluss erklärt er den männlichen Bewohnern noch, wie toll er die Mädels im Campe finde und dass er früher ziemlich gut unterwegs gewesen sein soll. Und dann sagt er noch was zum Thema „Eierkulat“, was augenscheinlich mehr Fragezeichen als Verständnis hinterlässt. Doch Tommi ist wenigstens geradeheraus – im Gegensatz zu einigen anderen Promis.

„Kleine Schlampe“, „fick deinen Mops“, „hinterfotzige Drecksau“ – Das Beleidigungs-Bingo des Dschungelcamps

RTL hat sich die besonderen Schmankerl bis zum Ende aufgehoben und zeigt den Bewohnern live in der Sendung, was bisher verschwiegen wurde: die Beleidigungen, die nicht ausgestrahlt wurden. Natürlich um noch einmal den Zoff anzuheizen.

So erfährt Königin Evelyn, dass Domenico über sie sagte: „Wenn du so eine Freundin hast, dann kannst du dich aufhängen.“ Des Weiteren nennt Bastian Gisele „kleine Schlampe“, Chris hingegen hätte „den Yotta am liebsten abgeknallt“, Doreen sagt zu Bastian“ Fick dich doch“ und dann fällt von Bastian noch ein „Fick deinen Mops“ gegenüber Chris und auch ein „hinterfotzige Drecksau“.