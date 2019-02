Bei einer Razzia in Wienrode in Sachsen-Anhalt ist es Polizeibeamten gelungen, 15 Hunde, darunter auch Welpen, aus den Zwängen einer Züchterin zu befreien.

Das Kupieren von Ohren und Schwänzen aus ästhetischen Gründen ist in Deutschland nach dem Tierschutzgesetz verboten und gilt als Misshandlung. Erlaubt ist es nur in Ausnahmefällen, etwa wenn es medizinisch notwendig ist.

Hunde-Welpen vegetierten in ihren eigenen Fäkalien vor sich hin

Die Beamten durchsuchten demnach am Donnerstagmorgen die Wohnungen der Frau in Wienrode sowie ihres 59-jährigen Lebensgefährten in Blankenburg. Mit Unterstützung von Feuerwehr und des Veterinäramtes fanden sie die 15 Tiere. In der Mitteilung von Peta wird deutlich, in welcher Qualzucht sich die Hunde befanden:

“Isoliert von ihrer Mutter vegetierten die Hundekinder dort in ihren eigenen Fäkalien vor sich hin.”

