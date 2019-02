Hund: Zoll ertappt Schmuggler auf Autobahn – Kofferraum ist voller Welpen

Bei einer Fahrzeugkontrolle auf der Autobahn fand der Zoll sechs Hunde-Welpen.

Die Tier-Babys wurden auf illegalem Wege in einem Kofferraum nach Deutschland geschmuggelt.

Im Video oben seht ihr einen ähnlichen Vorfall: Polizei rettete misshandelten Welpen – jetzt hat der Hund einen Job.

Wer dem Anblick süßer Welpen widerstehen kann, trägt wohl keine Liebe in sich – wer allerdings gleich sechs Hunde-Babys auf einmal kauft, in einen Kofferraum packt und illegal über die Grenze bringt, scheint kein Herz zu haben. Glücklicherweise konnte der Zoll gestern, am Mittwoch, eine Schmuggel-Aktion von mutmaßlichen Tierhändlern verhindern.

Osnabrücker Zöllner kontrollieren auf der Autobahn A 30 nahe Gildehaus zwei Reisende, die laut eigener Angaben gerade eine Woche Urlaub in Amsterdam verbracht hätten. Der Beifahrer hielt dabei einen Hundewelpen auf dem Schoß.

