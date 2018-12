Ein Ehepaar hat in seinem Schlafzimmer eine Überwachungskamera installiert.

Es wollte vermutlich wissen, was ihr Hund nachts so treibt, wenn er bei ihnen im Bett schläft.

Im Video oben seht ihr, wie der Mops nachts seine Besitzer terrorisiert.

Viele sagen, der Hund ist des Menschen bester Freund. Wenn die Freundschaft dann aber so weit geht, dass der Hund sogar im Bett des Besitzers schlafen darf, kann die Nacht schon mal ungemütlich werden.

Der Hund lässt seine Besitzer nicht zur Ruhe kommen

Das zeigen nun Aufnahmen einer Überwachungskamera, die ein Paar in seinem Bett installiert hat. Sie wollten wohl wissen, was ihr Mops nachts so alles treibt, während sie schlafen. Oder versuchen zu schlafen.

Mehr zum Thema: Mann setzt Hund aus – Überwachungskamera fängt das Elend des Tieres ein

Der kleine Hund verhält sich nämlich alles andere als ruhig. Was er nachts so alles treibt, seht ihr im Video oben.