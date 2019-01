Hund mussten Augen entfernt werden - so tapfer führt er jetzt sein Leben

Der Hündin Miyoshi mussten bei Operationen beide Augen entfernt werden.

Das hält sie aber nicht davon ab, ein erfülltes Leben zu führen.

Miyoshi hat es nicht leicht. Die zweijährige Hündin musste schwere Augenoperationen über sich ergehen lassen. Sie litt unter einem angeborenen Glaukom und einer Autoimmunkrankheit, die ihre Netzhaut zerstörte.

Während der Operationen mussten der Hündin schließlich beide Augen entfernt werden. Sie soll unter schrecklichen Angstzuständen gelitten haben und wurde schließlich zur Adoption freigegeben, wie die britische Tageszeitung “Daily Mail” berichtet.

Im Tierheim in Michigan, USA, entdeckten sie Tyler Keith and Abby Richardson – und verliebten sich sofort in die Hündin. Dem Mitte-20-jährigen Pärchen war klar: Miyoshi sollte von nun an bei ihm leben.