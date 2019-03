9 HuffPost-Stories, die Deutschland bewegt haben

Und die Zuwanderung hat viele Gesichter. Diesen Menschen gaben wir am Weltflüchtlingstag 2018 eine Stimme. Es sind bewegende Geschichten, die wiederum viele Menschen bewegten. Insgesamt haben wir mit der Aktion mehr als eine halbe Millionen Menschen erreicht.

Im Sommer 2018 drohte die Bundesregierung, an der Flüchtlingskrise zu zerbrechen. Wer allerdings bis zur Gründung der Bundesrepublik zurückschaut, sieht: Zuwanderung gab es immer. Sie ist keine Ausnahme, sondern Normalität.

“So hat jede Diktatur angefangen” – mit drastischen Worten haben in der HuffPost Intendanten der größten deutschen Theater von den Angriffen rechter Aktivisten auf ihre Häuser berichtet.

In die Berichterstattung stiegen nicht nur andere Medien ein (wie der Deutschlandfunk) – das Echo der Geschichte zeigte schnell: Der rechte Hass trifft längst nicht nur Theatermacher, sondern auch Autoren, Filmemacher und Künstler. Auch sie berichteten in der Folge in der HuffPost von zunehmenden Angriffen von rechten Aktivisten: