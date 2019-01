Huawei: Donald Trumps Regierung zieht gegen China in den Handy-Krieg

► Dem weltgrößten Telekomausrüster und zweitgrößten Handyhersteller werden Verstöße gegen Iran-Sanktionen, Geldwäsche, Betrug, Verschwörung zur Behinderung der Justiz und Industriespionage vorgeworfen.

► Unmittelbar vor den neuen Verhandlungen über eine Beendigung des Handelskrieges zwischen den USA und China verschärft die Anklageerhebung die Spannungen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften.

► Beide Seiten wollen am Mittwoch und Donnerstag in Washington zusammenkommen, um eine Eskalation des Konflikts mit neuen US-Strafzöllen auf Importe aus China im Wert von 200 Milliarden US-Dollar zu vermeiden.

Im Zentrum der US-Vorwürfe steht die Tätigkeit der Huawei-Tochter Skycom im Iran. Insgesamt handelt es sich um 13 Anklagepunkte und fast zwei Dutzend einzelne Vorwürfe.

► Außer dem Unterlaufen von Sanktionen gegen den Iran, Geldwäsche, Betrug und anderen Delikten im Umfang von hunderten Millionen Dollar soll sich Huawei auch Betriebsgeheimnisse von T-Mobile illegal angeeignet haben.

Dabei ging es um einen Testroboter für Mobiltelefone.

► Potenziell seien durch ein solches Verhalten auch Sicherheitsbedürfnisse der USA in Gefahr, sagte Heimatschutzministerin Kirstjen Nielsen am Montag Ortszeit in Washington.

Im Iran soll Huawei mit Skycom de facto eine Tochter unterhalten haben, obwohl der Konzern dies abgestritten und einen Verkauf des Unternehmens vorgetäuscht habe.

US-Handelsminister Wilbur Ross beteuerte, dass die Verfolgung dieser Straftaten in keinem Zusammenhang mit den Verhandlungen zwischen China und den USA über den Handelskonflikt stünden.

Der größere Kontext:

► Immer wieder gibt es Vorwürfe der Industriespionage gegen Unternehmen der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt, China. Auch Huawei steht schon seit Jahren im Fokus der Kritik.

► Es liegen sogar Vorwürfe auf dem Tisch, nach denen das Unternehmen seine Geräte im Ausland als Trojanisches Pferd nutzt, um Spionage in großem Stil zu betreiben.

China ist dabei, den westlichen Staaten, allen voran den USA, ihre Vorreiterrolle im Techniksektor abzuringen. Auch deshalb ist der Fall Huawei von enormer politischer Bedeutung.

Neben Spionage steht die Praktik des “erzwungenen Technologietransfers” in der Kritik. Der Sprecher der Geschäftsführung des Asien-Pazifik-Ausschusses der Deutschen Wirtschaft, Friedolin Strack, erklärte in der “Zeit”: