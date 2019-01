Holocaust-Gedenken: Historiker verteidigt AfD und warnt vor Vergessen

Warum der Historiker neue Formen des Gedenkens fordert:

Allgemein kritisierte Wolffsohn Gedenkfeiern in den deutschen Parlamenten als Teil einer nicht effektiven Erinnerungskultur in Deutschland. Er zitierte eine CNN-Studie aus dem vergangenen Jahr, laut der 40 Prozent der Jugendlichen in Deutschland nicht wissen, was in Auschwitz geschah.

“Das zeigt, dass das bisherige Gedenken ganz offensichtlich an der Bevölkerung vorbei gegangen ist”, sagte Wolffsohn.