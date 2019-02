Ein kanadisches Paar hat bei seiner Hochzeit zufällig den Musiker Paul McCartney getroffen.

Der Beatles-Star überraschte das Paar nämlich während des Hochzeits-Fotoshootings.

Der Hochzeitstag dürfte für jedes Paar bereits der schönste Tag des Lebens sein.

Am vergangenen Samstag hat eine zufällige Begegnung den Tag für ein kanadisches Paar aber umso besonderer gemacht: Die Eheleute waren gerade dabei Hochzeitsfotos an einem See schießen zu lassen, als plötzlich hinter ihnen Beatles-Legende Paul McCartney auftauchte.

Der platzte in das Shooting hinein, weil er genau an dieser Stelle mit seinem Fahrrad vorbeifuhr.

Darüber berichtete der örtliche TV-Sender CBC Manitoba.

Paul McCartney fährt unbeabsichtigt durch Hochzeits-Shooting

Jen Roscoe und Steve Gregg aus der kanadischen Stadt Winnipeg waren sichtlich überrascht über den Beatles-Star.

Roscoe erzählte dem TV-Sender: “Er kam mit einem Fahrrad und beglückwünschte uns. Mein Ehemann sagte dann: ‘Das war Paul McCartney’.”