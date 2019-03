Mehr zum Thema: Braut schneidet Hochzeitstorte an – es endet in einem Debakel

“Immer wenn es mir dreckig geht, denk ich an meinen Kumpel, der auf dem Standesamt witzig sein wollte und gesagt hat ‘Mhmm, soll ich dich wirklich heiraten?’. Sie wurden dann heimgeschickt.... Nächster Termin: Ende März 2019.”

407.493 Ehen sind im Jahr 2017 in Deutschland geschlossen worden. Das Ja-Wort wollte sich eigentlich auch ein Pärchen in München geben. Doch weil sich der Bräutigam einen blöden Scherz erlaubte, ging die Trauung erst einmal schief.

Ähnliche Erfahrungen haben auch schon andere gemacht und diskutieren über die Rechtslage. So schreibt eine Facebook-Userin:

Denn natürlich ist es seine Aufgabe sicherzustellen, dass beide Partner auch wirklich trauwillig sind, bevor er die Trauung vollzieht. Das bedeutet: Ist sich der Standesbeamte dessen nicht sicher ist, was durch einen solchen Scherz ausgelöst werden kann, kann er die Trauung verweigern.

Facebook-Nutzer berichten von ähnlichen Ereignissen

Auch wenn der Bräutigam selbst seinen Witz wohl bereuen dürfte, Facebook-Nutzer jedenfalls erheitert die Geschichte. So schreibt jemand:

“Immerhin hat er nicht den Telefonjoker gezogen und seine Ex angerufen.”

Viele erinnern sich an Hochzeiten, bei denen sie selbst zu Gast waren. So schreibt eine Frau an ihren Partner gerichtet:

“Glück gehabt, dass wir uns einmal benehmen konnten und Ernst geblieben sind...”

Und eine weitere Nutzerun scherzt an eine Freundin gerichtet:

“Dann muss Marius seinen Humor ja nächstes Jahr besser zügeln.”

Jemand anderes schreibt an einen Freund gerichtet:

“Mach bitte keine Faxen – auch wenn wir’s witzig finden würden...”

Na dann hoffen wir mal, dass dieser kleine Fauxpas der Liebe des Paares keinen Abbruch tut.

(jkl)