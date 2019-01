Es sind nur noch wenige Stunden bevor es im britischen Unterhaus zum Showdown kommt.

Gegen 19 Uhr sollen die Abgeordneten über den zwischen London und Brüssel verhandelten Austrittsvertrag abstimmen. Ein Ergebnis wird bis 22 Uhr erwartet.

Eine Schicksalsentscheidung, die auch die hochschwangere britische Labour-Politikerin Tulip Siddiq unter keinen Umständen verpassen will. Obwohl Ärzte ihr dazu geraten haben, ihr Baby am Dienstag per Kaiserschnitt zur Welt zu bringen, wie die britische Zeitung “Evening Standard” berichtete. “Eine Welt mit besseren Chancen” Demnach will sich die Nichte von Bangladeschs Regierungschefin Sheikh Hasina von ihrem Mann im Rollstuhl ins Parlament schieben lassen. Die 36-jährige Politikerin sagte der Zeitung: “Selbst wenn mein Sohn einen Tag später als von den Ärzten empfohlen das Licht der Welt erblickt, aber dies eine Welt mit besseren Chancen für eine solide Beziehung zwischen Großbritannien und Europa ist, dann lohnt es sich, dafür zu kämpfen.“ Auch ihre Ärzte haben mittlerweile zugestimmt, den Eingriff auf Donnerstag zu verschieben. Brexit-Showdown

Premierministerin Theresa May hatte die Abstimmung über den Vertrag im Dezember verschoben, weil ihr eine Niederlage drohte. Auch am Montag allerdings ist noch keine Mehrheit für May in Sicht.

Weder hat Premierministerin May ihre eigene Partei und ihre Verbündeten mit ihrer Vision des Brexit überzeugen können. Noch hat Labour-Chef Corbyn die Gegner der Premierministerin für sich gewonnen.