Hochbegabter: "Ich bin neun Jahre alt und schon an der Uni – so ist mein Leben"

Kairan Quazi Kairan Quazi gibt mit neun Jahren schon seinen Kommilitonen an der Uni Nachhilfe.

Aber ich habe ein Händchen für Computersprachen. Mit gerade mal sieben Jahren begann ich an der YoungWonks Coding Academy, die Programmiersprache Python zu lernen. Heute gehöre ich zu den besten Python-Studenten der Akademie.

Aber es gibt andere Bereiche, in denen ich noch Nachholbedarf habe, wie Handschrift, Rechtschreibung und Notizen machen. Wie häufig ich die Rechtschreibprüfung für diesen Aufsatz benutze! Außerdem bin ich am Klavier gerade mal passabel, und Fremdsprachen zu lernen fällt mir nicht leicht. Um mich selbst herauszufordern, lerne ich mit Hilfe meiner Familie Bengali und bei meiner sehr geduldigen Lehrerin Frau Vienna Mandarin. Wünscht mir Glück!

Es stimmt, dass es einige Dinge gibt, in denen ich verblüffend gut bin. Die Ärzte nennen es “asynchrones Lernen“. Das bedeutet, dass ich wissenschaftliche Inhalte beschleunigt und sogar unabhängig von meinem Vorwissen lernen kann. Zum Beispiel habe ich lineare Algebra-Konzepte gelernt, bevor ich jemals Algebra hatte.

Tatsächlich habe ich gerade Hausarrest, weil ich das iPad genutzt habe. Meine Eltern halten mir die ganze Zeit vor, dass ich am so genannten Marshmallow-Test scheitere. Aber ich denke, dass auch meine Eltern keinen Geduldstest bestehen würden.

Ich habe viele Freunde, und wir machen schmutzige Witze, spielen Basketball und Computerspiele. In Tests bekomme ich nicht immer eine Eins; meiner Familie sind Noten nicht so wichtig. Ich spiele heimlich Videospiele, wenn meine Eltern nicht hinschauen. Und ich bekomme Hausarrest, wenn ich Regeln breche.

Wahrscheinlich denkt ihr bei “hochbegabten“ Kindern an nerdige Bücherwürmer ohne soziale Kompetenzen. Aber ich sehe mich als normales, glückliches Kind wie jedes andere. Ich sammle Pokémon-Karten und kenne alle Tanzschritte in Fortnite.

Leute fragen immer, ob ich ein “Genie“ sei. Aber meine Eltern erklären, dass Genie zu sein einer Tat bedürfe - es erfordere die Lösung großer Probleme der Menschheit. Im Moment bin ich ein neunjähriger Junge, der in einigen Bereichen besondere Fähigkeiten besitzt.

Meine Eltern ließen sich professionell beraten, um mehr über die Bedürfnisse hochbegabter Kinder zu erfahren. Ich kam auf eine auf Hochbegabte spezialisierte Grundschule. Heute leben wir in Pleasanton, einem Vorort in der San Francisco Bay Area, und ich gehe sowohl in die vierte Klasse als auch auf das College. Es ist großartig.

Die Erwachsenen begannen, mich ernster zu nehmen – und ich hatte endlich das Gefühl, angehört zu werden. Den Tests zufolge war ich, was man “hochbegabt“ nennt. Ich wurde in Mensa International aufgenommen, ein Programm für Menschen mit einem hohen IQ , außerdem wurde ich ein “Young Scholar“ des Davidson Institutes.

Erwachsene sagen mir ständig, wie ich denken und was ich sagen soll. Aber vor allem, was man nicht sagen sollte! Nachdem Ärzte festgestellt hatten, dass mein IQ über dem Ergebnis von 99,9 Prozent der Drittklässler liegt und sagten, dass mein EQ, also meine emotionale Intelligenz, ebenfalls überraschend hoch sei, änderte sich alles.

Und dass ich meiner Physiklehrerin in der dritten Klasse sagte, dass es ihrem Wissen über die Schwerkraft an Tiefe fehlte, brachte mir einen Platz auf ihrer Liste ungezogener Kinder für den Rest des Jahres ein.

Im Kindergarten brachte ich meine Freunde auf dem Spielplatz zum Weinen, als ich ihnen erzählte, dass Bashar al-Assad chemische Waffen gegen seine eigenen Landsleute einsetzt. Meine Eltern wurden an jenem Tag von einem verärgerten Leiter angerufen.

Ich war drei Jahre alt und in einer Vorschule , als ich die Aussagen meines Lehrers zu den verfassungsrechtlichen Voraussetzungen für den US-Präsidenten korrigierte.

Kairan Quazi ist neun Jahre alt und hochbegabt. Er geht in die vierte Klasse und studiert an der Universität Mathematik und Chemie. Hier erzählt er, wie sich für ihn ein Leben als Hochbegabter anfühlt – und räumt mit einigen Vorurteilen auf.

Und ich nutzte meine Python-Kenntnisse, um mir mehr als ein Dutzend weiterer Programmiersprachen und Schnittstellen beizubringen. Ich besuche auch eine

Open-Source-Meisterklasse zu maschinellem Lernen.

Und bin ich von Büchern besessen. Über ein gutes Buch vergesse ich mein Essen, und mich pünktlich zur Schule fertig zu machen. Deshalb schimpfen meine Eltern oft. Wie – ist Lesen nicht eine gute Sache?

Seit ich 3 bin, sehe ich politische Debatten

Einige meiner Lieblingsbücher des Jahres 2018 waren: Neil deGrasse Tysons “Das Universum für Eilige“, “1984“ von George Orwell und die “Game of Thrones“-Reihe. Ich versuchte, Carl Sagans “Cosmos“ zu lesen, aber das Buch ist trocken und langweilig geschrieben. Ich lese auch gerne Bücher, die viele meiner Freunde lesen, wie Captain Underpants, die “Harry Potter“-Serie

(ich habe alle acht Bücher in den acht Wochen der Sommerpause nach der ersten Klasse gelesen).

Vor allem aber bin ich in unserem Bekanntenkreis dafür bekannt, ein Politik-Junkie zu sein. Seit ich drei Jahre alt bin, habe ich jede Präsidentschaftsdebatte gesehen, angefangen mit Barack Obamas Kampagne zur Wiederwahl.

Meine Lieblingsnachrichtenquellen sind HuffPost, NPR und MSNBC. Ich

bin besessen von Rachel Maddow [US-Moderatorin, die mit den Demokraten sympathisiert, Anm. d.Red.]. Vielleicht weil sie in derselben Stadt der Bay Area aufgewachsen ist, in der ich geboren wurde.

Ich hatte sogar die Gelegenheit, meinen Kongress-Abgeordneten Eric Swalwell jüngst bei einem Ortstreffen nach der Strategie der Demokraten zum Obersten Gerichtshof zu fragen. Aber mir schien, dass ihn mein Alter mehr als meine Frage beschäftigte. Übrigens ist er einer von 1000 Demokraten, die überlegen, als Präsidentschaftskandidat anzutreten!

Der Unterricht ist auf unsere besonderen Bedürfnisse angepasst

Tagsüber gehe ich in die vierte Klasse einer Begabtenschule namens Helios in Sunnyvale. Obwohl ich dieses Jahr neu an die Schule gekommen bin, habe ich endlich das Gefühl, dass die Lehrer und Freunde mich verstehen und nicht versuchen, mich zu ändern. Wir sitzen auf Schaukelstühlen, um unsere Unruhe besser im Zaum zu halten. Wir können sogar kurz laufen gehen oder während des Unterrichts Hampelmänner machen, wenn uns das hilft, besser zu denken.

Sie ermutigen uns, autonom und verantwortlich in Gruppenarbeiten zu lernen. Wir bekommen keine Hausaufgaben und der Unterricht ist an die Arbeitsweise unserer Gehirne angepasst. Wir lernen vor allem, indem wir komplexe Projekte erforschen und durchführen. Die Themen werden so verzahnt, dass wir die

realen Zusammenhänge zwischen Mathematik, Naturwissenschaften, Wirtschaft und Geisteswissenschaften verstehen.

Das Beste ist, dass ich in diesem Semester nicht einmal ins Rektorat geschickt wurde! Ich wurde sogar in den Schülerrat gewählt, und meine Freunde sind stolz

auf mich und geben vor jedem damit an, dass ich eine Universität besuche.

Meinen Freunden an der Uni gebe ich Nachhilfe

Nach der Schule gehe ich auf das Las Positas College, wo ich an meinem Associate Degree in Chemie und Mathematik arbeite. Wusstet ihr, dass Sir Isaac Newton und Stephen Hawking den Lucasischen Lehrstuhl für Mathematik an der Cambridge University innehatten? Ich musste Vorstellungsgespräche und Aufnahmetests überstehen, um zu beweisen, dass ich sowohl die schulische Eignung als auch das Führungsvermögen besitze, um ein College zu besuchen.

Jetzt behandeln mich die Verwaltung und die Professoren wie jeden anderen Studenten. Ich folge den gleichen Regeln und der Unterricht wird für mich nicht geändert. Da ich extrovertiert bin, habe ich viele Freunde am College gefunden - sie bitten mich sogar, ihnen Nachhilfe zu geben. Wann immer ich in eine neue Klasse komme, ziehe ich neugierige Blicke anderer Schüler auf mich, einige Leute machen heimlich Fotos und Videos von mir.

Ich höre, wie sie “Er ist so süß!“ oder “Er ist so klug!“ flüstern. Ich versuche, das Eis zu brechen, indem ich mich vorstelle. Dann sehen sie, dass es in Ordnung ist, mit mir zu reden und mit mir befreundet zu sein. Meinen Professoren schicke ich vor dem ersten Kurstag eine E-Mail, damit sie sich nicht wundern, wenn ich in den Kursraum komme.

Meine Eltern ließen mich immer alles ausprobieren, was ich wollte

Bevor ich aufs College ging, ließen mich meine Eltern alles ausprobieren, was ich wollte, wenn ich nur Interesse und Engagement zeigte. Aber jetzt befürchten sie, dass ich mich überfordern könnte.

Sie reden mir zu, einen Gang zurückzuschalten. Anfangs zwangen sie mich, als ersten College-Kurs Baby-Mathe (alias Algebra I) zu wählen. Sie wollten, dass ich Soft Skills entwickle und mich daran gewöhne, in einer College-Umgebung zu sein.

Es war so langweilig, dass ich während des Unterrichts viel Zeit

mit Videospielen verbrachte. Dann überzeugte ich meine Eltern, mich einen Einstufungstest machen zu lassen, damit ich schwierigere Kurse besuchen kann.

Mein College-Assessment-Test zeigte, dass ich für Integralrechnung bereit war - das sind vier Stufen über Baby-Mathematik! Ich glaube, allmählich vertrauen meine Eltern darauf, dass ich weiß, was ich tue.

Bisher war der Lernstoff am College keine wirkliche Herausforderung, da ich Informationen leicht verarbeite. Ich muss generell nicht viel lernen. Ich habe das Gefühl, dass meine Professoren und Kommilitonen meine Fähigkeiten respektieren.

Ich bin schlecht im Zeitmanagement und drifte gedanklich schnell ab

Für mich liegt die Herausforderung als Student woanders. Aufgrund meiner asynchronen Entwicklung bin ich schlecht im Zeitmanagement und Notizen nehmen. Manchmal fällt es mir schwer, meine eigene Handschrift zu lesen!

Meine Eltern helfen mir, indem sie für mich Studiennotizen aus meinen Lehrbüchern erstellen, auch wenn sie den Inhalt nicht unbedingt verstehen.

Außerdem jammere ich viel über Hausaufgaben, weil sie langweilig sind und lange dauern.

Ich glaube, das beunruhigt meine Eltern. Sie erinnern mich immer wieder daran, dass Arbeitsmoral und Ethos wichtiger sind als IQ. Sie waren besorgt, als ich nur eine Stunde damit verbrachte, alle 14 Kapitel für meine Abschlussprüfung in Chemie zu lernen. Aber dann bekam ich 101 Prozent. Erinnert ihr euch, wie besessen sie vom Marshmallow-Test sind? Ich hoffe, in zwei bis drei Jahren auf das MIT [das renommierte Massachusetts Institute of Technology, Anm. d. Red.] zu wechseln.

Hoffentlich teilt das MIT nicht die Definition meiner Eltern von Arbeitsmoral.

Meine größte Herausforderung während des Unterrichts (und während dieses Aufsatzes) ist, meinGehirn darauf zu trainieren, konzentriert zu bleiben und nicht gedanklich abzudriften.

Meinen Eltern darf ich jede Frage stellen

Meine Eltern vertraten im Umgang mit mir immer eine offene und transparente Philosophie. Das bedeutet, dass in unserer Familie keine Fragen tabu sind, wenngleich ich manchmal qualitativ minderwertige Antworten auf kontroverse Themen bekomme.

Ich glaube, sie bedauern ihre offene Philosophie, seit sie mir einige Wörter und Ideen aus den Büchern von “Game of Thrones“ erklären mussten. Ich habe ein provokantes Wesen. Deshalb “erinnern“ mich meine Eltern (eher drohen sie

mir), dass ich die Grenzen anderer Eltern respektieren müsse und kein heikles Wissen mit meinen Freunden teilen solle.