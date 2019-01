Herzogin Meghan darf keine Baby-Party veranstalten

Die Baby-Party entspreche nicht den royalen Traditionen. Es sei unerhört für das britische Königshaus eine solche Feier zu veranstalten. Die Royal-Expertin sagte:

“Die Royals sind sehr wohlhabend. Eine aufwendige Baby-Party ist unangebracht, da es nichts mehr gibt, was die Eltern nicht selbst kaufen könnten.”

Im Jahr 2013 soll Pippa Middleton, die Schwester von Herzogin Kate, bereits eine Baby-Party zur Geburt von ihrem Neffen Prinz George organisiert haben. Sicher ist das allerdings nicht: Experten sind der Meinung, dass es diese Feier nie gegeben hat.

In Großbritannien sind solche Baby-Partys nicht so verbreitet wie in den USA. Herzogin Meghan, die im US-Bundesstaat Kalifornien aufgewachsen ist, könnte durch Freunde und Familie also einige solcher Partys miterlebt haben.

Ein kleines Trostpflaster gebe es allerdings für die Meghan: Sie dürfe zumindest Geschenke von Freunden und Familie akzeptieren.