Meghan verbietet ihrem Ehemann Harry einer jahrelangen weihnachtlichen Tradition nachzukommen.

Nicht nur im Palast sorgt das für Unruhe.

Traditionen werden im britischen Königshaus ganz groß geschrieben. Jedes Jahr vor Weihnachten gehen Prinz Harry und sein Bruder Prinz William einem ganz speziellen Brauch nach: der Fasanenjagd am 26. Dezember.

Bereits seit über 20 Jahren nehmen die Brüder gemeinsam an der Jagd zu Weihnachten teil – doch damit soll jetzt Schluss sein. Ausgerechnet Harrys Ehefrau Herzogin Meghan will ihm die Teilnahme an der Jagd verbieten. Darüber berichtet die britische Boulevardzeitung “Express”.

Meghan sei besorgt um Prinz Harry

Der Verbot der Herzogin gleiche einem Skandal im britischen Königshaus, sagte ein Vertrauter der Royals der Zeitung. Herzogin Meghan habe ihre Prinzipien und mache sich Sorgen um Harry, wenn er unschuldige Lebewesen tötet.

Die Herzogin ist bekannt dafür, ein Herz für Tiere zu haben. Bereits in der Vergangenheit sprach sie sich gegen das Tragen von Tierfell oder Stierkämpfe aus.

Vegetarierin ist sie aber offensichtlich nicht. Denn im offiziellen Verlobungsinterview 2017 verriet sie, dass sie mit Harry zusammen geröstetes Hühnchen zubereitete, als er ihr den Antrag machte. Allerdings ernähre sich Meghan unter der Woche vegan.

Aus Respekt zu seiner Ehefrau will Harry dieses Jahr nicht an der Jagd teilnehmen. “Er verpasst diese Tradition nie, weil er sie so sehr liebt”, sagte ein Insider dem “Express”.