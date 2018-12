Isa Foltin via Getty Images

Isa Foltin via Getty Images Da schienen die beiden noch glücklich zu sein: Florian Silbereisen und Helene Fischer vor ihrer Trennung.

Helene Fischer und Florian Silbereisen sind getrennt.

Jetzt richteten sie sich nochmals in einem gemeinsamen Brief an ihre Fans.

Am Mittwochabend verkündeten Helene Fischer und Florian Silbereisen überraschend ihr Liebes-Aus. In persönlichen Briefen auf Instagram und Facebook richteten sich beide Schlagersänger öffentlich an ihre Fans und sprachen offen über das Ende ihrer Beziehung.

Der “Bild”-Zeitung ließ das ehemalige Paar nun einen gemeinsamen Brief zukommen, in dem es verrät, wie ungewöhnlich es den Tag nach der Trennungsnachricht verbracht hat. Sie waren an dem gestrigen Donnerstag nämlich zusammen und beobachteten die Reaktionen auf ihre Trennung.