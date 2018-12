Angela Weiss via Getty Images

Angela Weiss via Getty Images Thomas Seitel soll der neue Mann an der Seite von Helene Fischer sein.

Helene Fischer hat sich von Florian Silbereisen getrennt – und soll bereits einen Neuen haben.

Der angeblich neue Mann an ihrer Seite schwärmte bereits im Januar diesen Jahres öffentlich über die Schlagersängerin.

Helene Fischer hat am gestrigen Mittwoch überraschend die Trennung von ihrem langjährigen Lebensgefährten Florian Silbereisen bekannt gegeben.

Nach zehn Jahren Beziehung trennten sich Fischer und Silbereisen bereits vor einigen Wochen voneinander, die Trennung gaben die beiden aber erst jetzt öffentlich gemacht.

Besonders pikant: Helene Fischer bestätigte in einem öffentlichen Brief, dass es bereits einen neuen Mann an ihrer Seite gebe.

Laut den Berichten der “Bild” und “RTL.de” soll es sich dabei um den Akrobaten Thomas Seitel handeln.

► Er tourte mit der Schlagersängerin und kam ihr in den Shows offenbar nicht nur körperlich sehr nah.