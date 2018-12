Isa Foltin via Getty Images Florian Silbereisen ist wieder Single.

Am Mittwochabend haben Helene Fischer und Florian Silbereisen ihre Trennung bekanntgegeben.

Die offenen Worte und das veröffentlichte Bild müssen Florian Silbereisen zusetzen. Sie galten über viele Jahre als das deutsche Schlager-Traumpaar: Helene Fischer und Florian Silbereisen waren zehn Jahre zusammen und präsentierten sich der Öffentlichkeit stets glücklich. Dass es jedoch hinter verschlossener Tür auch schwierige Momente gab, dürfte spätestens seit dieser Woche bekannt sein. Die beiden verkündeten am Mittwochabend öffentlich und offiziell ihre Trennung. Seitdem ersten Posting von Helene zwang die Schlagersängerin Florian immer wieder zu Erinnerungen und damit verbundenem Trennungsschmerz: Worte, Foto, erzwungene Antwort – all das lässt Silbereisen sicher leiden. Bereits im ersten Brief an ihre Fans sprach Helene Fischer zum Beispiel schon von einem neuen Partner an ihrer Seite: “Ja, es gibt einen neuen Mann in meinem Leben und daraus will ich kein Geheimnis machen.” Es soll sich dabei um ihren Akrobaten Thomas Seitel handeln.

ZDF/Anelia Janeva Helene Fischer und Thomas Seitel

Florian Silbereisen muss mehr unter der Trennung leiden Wer in dieser Dreieckskonstellation der Leidtragende ist, ist eindeutig: Florian Silbereisen. Denn: Wie fühlt sich wohl ein Mensch, der gerade eine Trennung verarbeitet und weiß, dass die Ex bereits wieder glücklich vergeben ist und das auch noch unbedingt öffentlich verkünden muss? Immer wieder wird er daran erinnert, sie verloren zu haben, einen anderen Mann in ihrem Leben akzeptieren zu müssen, am Ende allein zu sein. Im Gegensatz zu ihr. Wie Paartherapeutin Sigrid Sonnenholzer der HuffPost sagt, habe “Helene Fischer weniger zu verarbeiten”. Mit der Verkündung des neuen Partners sei die Last nun von der Schlagersängerin gefallen und sie könne nun in die Zukunft schauen. Für Florian Silbereisen gilt das erstmal nicht. Er muss nicht nur damit leben, dass seine große Liebe gegangen und neu vergeben ist, sondern auch, dass Helenes Neuer offenbar der Auslöser der Trennung war. Zumindest die Expertin legt sich fest: Thomas Seitel “war sicher der Auslöser für die Trennung”. Schließlich war Seitel lange Zeit zusammen mit Fischer auf Tour – bei der sich die beiden wohl nähergekommen sind. Ob Florian Silbereisen zu der Zeit etwas von der Konstellation ahnte, ist nicht bekannt.

Helenes Fischers Ex spricht über ihren Neuen Dennoch muss es für den 37-Jährigen bitter sein, zu erfahren, dass der Neue ein Mann ist, den Silbereisen schon lange kennt – und der offenbar sein Vertrauen missbraucht hat. Dennoch gab er sich in einem Facebook-Brief an seine Fans versöhnlich: “Wenn es nun Bilder von Helene mit einem anderen Mann gibt, dann möchte ich nur klarstellen, dass ich Thomas schon lange kenne, er ein toller Kerl ist und ich den beiden ganz viel Glück wünsche.”