Dann liest er die Frage aus dem Publikum vor: “Lieber Florian, was machst du denn jetzt mit deinem Tattoo auf dem Oberarm?” Silbereisen lacht verschämt, Helene streicht ihm durchs Haar. “Jetzt mal ganz ehrlich, ohne Quatsch, ne”, setzt der Moderator an, “ich möchte das jetzt hier mal ganz kurz loswerden: Ich würde niemals auf den Gedanken kommen, dieses Tattoo auch nur im Geringsten zu entfernen, denn wir beide hatten zehn wahnsinnige Jahre und das ist immer ein Teil meines Lebens.” Helene stimmt zu und nickt. Ihre Augen werden glänzend. Tränen sammeln sich. “Und dieses Tattoo werde ich weiterhin voller Stolz tragen und irgendwelche Menschen haben irgendein Tattoo von Madonna oder Elvis, und ich habe als Schlager-Fan die allerbeste Helene da drauf. Und so bleibt es auch.”

Florian Silbereisen beschreibt seine Gefühle – Helene weint

“Ich weiß, dass viele das nicht glauben”, schluchzt Helene unter Tränen, “und das als Show oder was auch immer bezeichnen, aber es ist so, so großartig mit dir heute. Und ja, es ist emotional.” Silbereisen nimmt sie in den Arm. Keinen Millimeter weicht er von ihrer Seite. “Wir sind alle nur Menschen”, antwortet er. “Wir hatten eine ganz tolle Zeit und wir beide bleiben beste Freunde, egal, was die schreiben. Egal, was jeder denken mag, das wird sich niemals ändern. Da sind wir viel zu nah, wir zwei...” Helene strahlt ihn an und nickt. Danach singt sie ein letztes Mal.

Mehr zum Thema: “Helene Fischer Show”: Skurrile Trennungsszene auf der Bühne sorgt für Aufregung

Natürlich ist auch dieser Auftritt eine große Show, aber das Gefühl zwischen ihnen beiden ist es nicht. Ihre Tränen sind es nicht. Und dieser Moment ist es nicht. In dieser Sekunde wünscht man sich, Helene Fischer und Florian Silbereisen wären immer noch ein Paar.