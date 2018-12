Helene Fischer trennt sich von Florian Silbereisen – das soll ihr Neuer sein

► Schlagersängerin Helene Fischer hat ihren Partner Florian Silbereisen (37) verlassen, mit dem sie offiziell seit 2008 zusammen ist. Das berichtete zuerst RTL.de.

► Laut dem Internetportal des Privatsenders soll Fischer schon einen neuen Freund haben: Den Akrobaten Thomas Seitel, mit dem sie auch bei ihrer Tour zusammengearbeitet hatte.

► Fischer bestätigte in einem Brief an ihre Fans nur so viel: “Ja, es gibt einen neuen Mann in meinem Leben und daraus will ich kein Geheimnis machen.”

Seitel lebt in Berlin und arbeitet als Luft-Akrobat und Entertainer. Laut seiner Homepage hat er Sportwissenschaften und Publizistik studiert und arbeitet mittlerweile in “verschiedensten Ländern wie zum Beispiel Dubai, China, Kanada, Spanien, Portugal, Italien, der Schweiz und Holland”.

Florian Silbereisen reagiert als erstes auf die Trennung

► Florian Silbereisen postete bei Instagram ein kurzes Video: Darin ein Bild von sich mit Helene Fischer. Dazu schrieb der Sänger: “Schluss aus bye.”