"Helene Fischer Show": Skurrile Trennungsszene auf der Bühne sorgt für Aufregung

Bei der “Helene Fischer Show” im ZDF spielen Helene Fischer und Comedian Olaf Schubert eine Trennungsszene nach.

Während der Aufnahmen der Show am 7. und 8. Dezember war Fischers Trennung von Florian Silbereisen noch nicht bekannt.

Erst die Nachricht über Helene Fischers und Florian Silbereisens Trennung, dann die Neuigkeiten zu Fischers angeblich neuem Freund, dem Akrobaten und Arbeitskollegen Thomas Seitel: Während der vergangenen Wochen wurde die Schlager-Fan-Gemeinde häufig überrascht.

Nun scheint Fischer selbst dem ganzen Trennungs-Szenario noch die Krone aufzusetzen:

Bei der “Helene Fischer Show”, die traditionell am ersten Weihnachtsfeiertag vom ZDF ausgestrahlt wird, spielte sie mit Comedian Olaf Schubert eine komödiantische und halb gesungene Beziehungsszene. Dabei weisen erschreckend viele Passagen Parallelen zu dem auf, was die Schlager-Königin und ihr Ex-Schlager-König in letzter Zeit durchlebt haben müssen.

Helene Fischer spricht mit Olaf Schubert über Versöhnungssex

Nachdem Fischer in ihrer Moderation davon schwärmte, wie sexy sie Schubert finde, bat dieser sie um Tipps zu seiner auseinander brechenden Beziehung mit seiner langjährigen Freundin Carola. Als Schubert überlegt, dass Versöhnungssex die Beziehung kitten könnte, stimmt Fischer zu. Schubert gibt allerdings zu bedenken: “Es gab Versöhnungssex – aber nicht mit mir.”

War das schon eine Anspielung darauf, dass Fischer – obwohl die Trennung von Silbereisen noch nicht lange her ist – gleich einen neuen Freund hat – von wegen Sex mit einem anderen?