"Helene Fischer Show": Diese Szenen bekamen TV-Zuschauer nicht zu sehen

Bei den Aufnahmen der “Helene Fischer Show” ist so einiges schief gegangen, was dem Fernseh-Zuschauer verborgen blieb.

Folgende Szenen wurden herausgeschnitten, bevor die Show im ZDF am ersten Weihnachtstag ausgestrahlt wurde.

Jeder noch so komplizierte Schritt sitzt, die Outfits perfekt, die Moderation gekonnt: Bei der “Helene Fischer Show” scheint alles bis zur Perfektion durchgeplant zu sein.

Im Mittelpunkt den Sendung, die nun schon zum achten Mal in Folge am ersten Weihnachtstag ausgestrahlt wurde, steht die Schlager-Queen Helene Fischer, die ihre Fans nicht nur mit ihrem Gesang, sondern aufwendigen Tanzeinlagen und Höhenflügen am Trapez beeindruckt.

Dass der 34-Jährigen allerdings auch durchaus Patzer geschehen und sie hin und wieder sogar mal in Verlegenheit gerät, bleibt dem Zuschauer zu Hause jedoch verborgen:

Was das ZDF bei der dreistündigen Show gestern nämlich nicht gezeigt hat, sind die zahlreichen kleinen Pannen, die der Schlager-Star sich geleistet hat. Die wurden aus der fünfstündigen Aufnahme nämlich herausgeschnitten.