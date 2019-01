► Denn Scham oder einen Verhaspler ließ sich Heidi Klum in der Sendung nicht anmerken. Stattdessen grinste sie stolz in die Kamera.

Bei einem Spiel mit der Talkshow-Moderatorin sollte sie in fünf Sekunden drei Körperteile nennen, die sie an Kaulitz am meisten liebe: “Seine Wiener, seinen Mund und seine Augen.”

Heidi Klum liebt Tom Kaulitz’ Penis . Das weiß mittlerweile fast die ganze Welt. Im Interview mit Ellen DeGeneres hat das Model ganz unverblümt verkündet, dass ihr Lieblingskörperteil an ihrem Tom seine “Wiener” sei.

Ebenfalls in einer amerikanischen Talkshow , damals war es bei Oprah Winfrey, erzählte Heidi Klum stolz über das Kennenlernen mit dem Vater ihrer Kinder.

Im Jahr 2007 war Heidi noch glücklich mit Seal. Und verriet damals: Sie verliebte sich bei Seal damals nicht etwa zuerst in seine Augen oder seine Persönlichkeit – sondern in seinen Penis!

Doch Heidi sprach nicht zum ersten Mal vor Millionenpublikum über den Penis ihres Liebsten. Schon im September schwärmte sie zweideutig bei “America’s Got Talent” über “dicke, dicke deutsche Würste”.

Heidi Klum damals glücklich mit ihrem Seal.

Heidi Klum ist zuerst Seals “Paket” aufgefallen

“Ich habe ihn in einer Hotel Lobby in New York City getroffen und er kam gerade vom Training und ich saß da nur und dachte mir ‘Wow’”.

Der Grund: Seal habe damals sehr enge Radlerhosen getragen.

Ganz begeistert schwärmte das deutsche Model damals: “Ich habe alles gesehen! Das ganze Paket!”

Die Ehe mit dem Sänger hielt damals sieben Jahre. Heidi Klum und Seal galten als echtes Traumpaar. Also könnte diese offensichtliche Gemeinsamkeit zwischen Seal und Kaulitz als gutes Zeichen für die bevorstehende Ehe zum Tokio-Hotel-Star gewertet werden.

Immerhin schwärmte Heidi Klum ja nun schon zum zweiten Mal im Fernsehen über seine “Wurst”.

Auch Tom Kaulitz implizierte bereits mehrfach, dass sein Geschlechtsteil eine außerordentliche Größe habe. So hat er beispielsweise bei einem Fan-Treffen einen Penis-Ring als Geschenk bekommen und kommentiert: “Georg könnte den am Handgelenk tragen, aber bei mir passt der gerade so vorne drauf.”

