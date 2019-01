Heidi Klum liebt Tom Kaulitz’ Penis.

Und lässt die Welt mal wieder ohne Scham an ihrem Glück teilhaben.

Was liebt Heidi Klum wohl am meisten an ihrem Frischverlobten Tom Kaulitz? Die Antwort auf die Frage gab das deutsche Model nun ganz unverblümt in einer Talkshow mit der amerikanischen Moderatorin Ellen DeGeneres: seinen Penis.

Bei einem Spiel mit der Talkshow-Moderatorin sollte sie in fünf Sekunden drei Körperteile nennen, die sie an Kaulitz am meisten liebe: “Seine Wiener, seinen Mund und seine Augen.”

► Hat sich das Model unter Zeitdruck nur versprochen?

Es scheint kaum so. Scham oder einen Verhaspler ließ sich Klum zumindest nicht anmerken. Stolz grinste sie danach in die Kamera.

Allerdings ist das nicht sonderlich überraschend. Schließlich macht Heidi Klum nicht zum ersten Mal Bemerkungen über das beste Stück ihres Verlobten vor einem Millionenpublikum.