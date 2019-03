Hawkings Vermächtnis / The Final Problem

Sein Genie bereicherte die Welt, so wie sein persönliches Schicksal sie berührte. Ein großer Geist ist heute vor genau einem Jahr den Weg allen irdischen gegangen. Auch wenn seine Neugier und sein Wille bis zuletzt ungebrochen blieben, so ist sein Körper ihm doch entwichen. 50 Jahre lang hatte Stephen Hawking besonders Kraft seines Willens den behandelnden Ärzten Rätsel aufgegeben. Als er die Diagnose ALS erhielt, gab man dem so lebensfrohen Mann nur noch wenige Monate. Älter als 26 Jahre sollte er nicht werden. Ein halbes Jahrhundert mehr ist es am Ende geworden.

Hawking starb am 14.03.2018 im Alter von 76 Jahren! Geboren am Todestag Galileos und verstorben am Geburtstag Einsteins. Zufall und doch nicht ohne eine Logik. Vielleicht hatte die Welt mehr von ihm als die Seinen. Doch ist dies das Los eines unermüdlichen Geistes. Es scheint als würde die Welt sich heute eine Sekunde langsamer drehen, um sich zu verneigen vor der Lebensleistung eines außergewöhnlichen Menschen. Doch geht niemand jemals so ganz, ist doch Energie weder erschaff- noch vernichtbar.

Seine Ideen und Theorien, mit welchen er die Gesellschaft und Wissenschaft bereicherte, werden überdauern, solange der Mensch nicht seiner latent destruktiven Natur folgend, die eigene Art zugrunde richtet. Doch Stephen war ein unverbesserlicher Optimist. Er sah das Beste in den Dingen und verbreitete stets Hoffnung. Wohl möglich war dies sogar seine wichtigste Botschaft an uns, die wir auf Zeit geblieben sind, seine Gedanken fortzuführen und dort zu wandeln, wo niemand zuvor gewandelt ist.

Seine illustrierte „Kurze Geschichte der Zeit“ sowie „Das Universum in der Nussschale“ wurden Bestseller. Über 10 Millionen Mal verkaufte sich allein sein Erstlingswerk. Dabei handelt es sich nicht um Romane, Phantasie oder Sciencefiction, sondern um Sachbücher. Solche mit dem Anspruch Komplexes und Wissenswertes sowie Neues einer möglichst breiten Leserschaft nahezubringen.

Besonders fasziniert war Hawking von den Geheimnissen Schwarzer Löcher. Mit der theoretischen Beleuchtung dieser faszinierenden Objekte verbrachte er viel Zeit. Dabei entdeckte er, dass Schwarze Löcher, super schwere und energiereiche Überreste implodierter Roter Riesen (Sonnen) sind, welche Strahlung zu ihrer Phalanx hin ausstoßen. Diese Spots können über tausende Lichtjahre hinweg den umgebenen Raum mit exotischer Materie anreichern und so neue Kaskaden in Gang setzen, in Folge dessen Sterne und ganze Systeme initiiert und somit geboren werden.

Stephen wusste um die Macht der Phantasie, so wie schon Albert Einstein vor ihm. In Serien wie Star Trek - Das nächste Jahrhundert, den Simpsons oder The Big Bang Theory gastierte er daher. Momente, welche ihn seine unheilbaren Krankheit vergessen ließen. Ein Schicksal, welches ihn mit vielen weniger Prominenten verband, dessen war er sich stets bewusst. So nutzte er seine Popularität auch um über ALS aufzuklären und unter Betroffenen Zuversicht zu verbreiten.

Der Traum, dem Gefängnis des eigenen Körpers wenigstens zeitweilig zu entfliehen, erfüllte sich 2015 als er zu Parabelflügen eingeladen wurde. Im selben Jahr erfolgte die Verfilmung seines Lebens. Der ihn verkörpernde Schauspieler Eddie Redmayne wurde für seine Darbietung mit dem Oscar ausgezeichnet.

Hawking selbst erhielt zahlreiche Auszeichnungen für sein Schaffen, einzig der Nobelpreis blieb ihm verwehrt. Dies ist wohl der Tatsache geschuldet, dass der Nachweis komplexer Theorien schwierig ist. Praktische Experimente zum Beleg brauchen ihre Zeit und nicht selten sind sie auch von Zufällen abhängig. Bestes Beispiel hierfür ist die Entdeckung des Higgs Bosons, auch bekannt als „Gottesteilchen“, welches Peter Higgs vor gut einem halben Jahrhundert postulierte. Erst Jahrzehnte später konnte seine Theorie bewiesen werden. Es könnte also durchaus sein, dass sich postum die Theorien Hawkings bestätigen lassen, was diesem sicher mehr bedeuten würde als die dafür wahrscheinliche Ehrung, denn Stephen ging es Zeitlebens um das Problem, somit für die Lösung.

Der Club of Deduction hat für die Lösung des „letzten Problems“ der Findung der „Theory of Everything“ bereits im Jahre 2013 einen konkreten wissenschaftlichen Beitrag mit der Beschreibung der Theorie einer variablen fünften Grundkraft sowie dem Ethium - Ethium Meridian - vorgeschlagen.

We are all Spacekind

>> Mehr zu diesen Thema unter: www.clubofdeduction.org

Zum vorherigen Artikel:

Griechenland gerettet, wie einmal! / Show Down in Brüssel

Mehr von diesem Autor lesen. >>

Folgen Sie Guido M. Schmitz auf Facebook >> und Twitter