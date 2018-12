Hartz IV und Armut: Zahl armutsgefährdeter Kinder steigt auf fast 2 Millionen

dpa Fast zwei Millionen Kinder in Deutschland sind von Armut gefährdet. Jedes siebte Kind in Deutschland war 2017 auf Hartz IV angewiesen. (Symbolbild)

► Der Anteil der Unter-16-Jährigen in solchen Haushalten stieg von 11,6 Prozent im Jahr 2005 über 14,7 Prozent im Jahr 2008 auf 17,2 Prozent im Jahr 2010. Dann sank der Anteil mit Schwankungen auf 15,1 Prozent 2017.

► Die Zahl der armutsgefährdeten Kinder ist in Deutschland in den vergangenen zehn Jahren von 1,79 auf 1,85 Millionen im vergangenen Jahr gestiegen. 2005 waren es noch 1,51 Millionen.

Das Hartz-IV-System ist ein wesentlicher Indikator für Kinderarmut in Deutschland.

Laut Zahlen der Bundesagentur für Arbeit war im vergangenen Jahr fast jedes siebte Kinder auf Hartz IV angewiesen. Das entsprach 14 Prozent aller Kinder in Deutschland.

Vor fünf Jahren war es laut der Statistik lediglich jedes achte Kind gewesen. Die Kinderarmut in Deutschland sowie die Armutsgefährdung in Deutschland haben also zugenommen.

Mehr zum Thema: “Das ist asozial hier”: Zu Besuch in Leverkusen-Alkenrath, wo die Hälfte der Kinder in Armut aufwächst

Wie die Sozialpolitikerin Zimmermann die neuen Zahlen kommentiert: