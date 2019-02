Hartz IV: So zocken kriminelle Banden den Staat ab

► Für Aufsehen sorgten im vergangenen Jahr immer wieder Fälle von Leistungsbeziehern, die mit Luxuskarossen beim Jobcenter vorfuhren.

Der Duisburger Oberstaatsanwalt Stefan Müller berichtete dem “Spiegel” im Dezember: “Wir haben sieben Wagen beschlagnahmt, bei denen der Fahrer Sozialleistungen bezog, in den meisten Fällen Hartz IV, das Auto aber nicht angegeben hatte.”

► Teilweise hänge der Betrug auch mit Clan-Kriminalität zusammen, erklärte der Oberstaatsanwalt damals.

► Bekannt etwa ist der Fall des Goman-Clans in Leverkusen. Der Chef des Clans, Michael Goman, habe von Hartz IV gelebt, das Jobcenter übernahm die Miete seiner – luxussanierten – Wohnung. Der Stadt Leverkusen soll dadurch ein Schaden von 104.892 Euro entstanden sein, berichtete der “Spiegel” über den Fall.

► Die Arbeitsagentur-Sprecherin Eikemeier weist im Gespräch mit “Web.de” aber darauf hin:

“Dazu muss man wissen, dass es in dem Jahr knapp 120.000 Leistungsmissbrauchsfälle gab. Die Jobcenter schätzten, dass es sich aber nur in 4400 Fällen um organisierte kriminelle Leistungsmissbrauchsfälle handelte. Im Verhältnis sind das 3,7 Prozent, also ein kleines Phänomen, das sich häufig in Ballungsräumen abspielt (...).”