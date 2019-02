► “Ich habe mir das vor ein paar Jahren bei einem Besuch in Holland angesehen und habe große Sympathie dafür”, sagte Renzel der “WAZ”.

► Sein Vorschlag orientiere sich an einer ähnlichen Regelung in den Niederlanden, berichtet die “WAZ” . Hier zahlen die Kommunen die Grundsicherung und stellen teils sehr strikte Bedingungen dafür auf: Arbeitslose erhalten nur Geld, wenn sie Angebote zu gemeinnütziger Arbeit annehmen.

► Eine Person gilt als erwerbsfähig, wenn sie mindestens drei Stunden am Tag arbeiten kann. Nach Renzels Vorstellungen sollen die Hartz-IV-Empfänger in diesen drei Stunden gemeinnützige Arbeit leisten.

► In der Debatte über eine Reform des Hartz-IV-Systems bringt der Essener Sozialdezernent Peter Renzel einen brisanten Vorschlag ein : Er forderte eine Arbeitspflicht für erwerbsfähige Leistungsempfänger. Darüber berichtet die Regionalzeitung “ Westdeutsche Allgemeine Zeitung ”.

Die SPD hat eine Reform des Hartz-IV-Systems beschlossen. Unter anderem fordern die Sozialdemokraten, dass weniger Sanktionen ausgesprochen werden. Die Union lehnt das aber ab.

Die Berliner SPD will als Alternative ein sogenanntes solidarisches Grundeinkommen testen. Arbeitslosen, die Arbeitslosengeld I erhalten (also nicht Hartz IV), soll eine Beschäftigung in staatlichen Einrichtungen wie Kitas, Schulen, Heimen oder beim öffentlichen Verkehrsbetrieb angeboten werden. Sie sollen nach dem gesetzlichen Mindestlohn bezahlt werden.

Eine Art Arbeitspflicht aber sieht das solidarische Grundeinkommen nicht vor. Die Idee von Renzel erinnert eher an das umstrittene Konzept der “Ein-Euro-Jobs”. So werden Angebote des Jobcenters genannt, mit denen sich Hartz-IV-Bezieher ihr Einkommen aufbessern können.

