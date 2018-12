Hartz-IV-Empfängerin und Mutter: "Das Jobcenter wollte uns aus der Wohnung werfen"

Glücklicherweise nicht mehr auf Hartz IV angewiesen

Dazu kam es glücklicherweise nicht – denn mittlerweile bin ich nicht mehr auf Hartz IV angewiesen. Aufgrund meines gesundheitlichen Zustands erhalte ich nun Erwerbsminderungsrente, zusätzlich halte ich mich mit Wohngeld über Wasser.

Den menschlichen Umgang im Jobcenter finde ich allerdings nach wie vor unmöglich. Ich fühlte mich vollkommen im Stich gelassen in einer Zeit, in der ich dringend Hilfe benötigt hätte. Ich erinnere mich an Situationen, in denen ich vor der Sachbearbeiterin sogar in Tränen ausgebrochen bin, weil ich weder ein noch aus wusste – woraufhin sie mich nur anblaffte, dass ich aufhören sollte zu weinen.

Meiner Ansicht nach funktioniert diese soziale Dienstleistung nicht so, wie sie sollte.

Dieser Artikel ist Teil der HuffPost-Heiligabend-Aktion. Anlässlich des 15. Jahrestags von Hartz IV am 24. Dezember 2018 stellen wir Menschen vor, deren Leben durch Hartz IV verändert wurde. Weitere Beiträge findet ihrhier.

(vl)