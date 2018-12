Ich selbst habe zuletzt als Pflegekraft in einem Seniorenheim gearbeitet. Mein Vertrag war allerdings befristet, ich wurde immer nur wochenweise als Krankheitsvertretung eingesetzt – und irgendwann gar nicht mehr.

Da ich von der Arbeit oft Rückenschmerzen hatte, habe ich mich entschieden, in diesem Beruf nicht mehr arbeiten zu wollen: Ich kann es einfach nicht mehr. Ich habe auch ein ärztliches Attest, das bestätigt, dass ich keine körperlich anstrengende Arbeit verrichten darf.

Mehr zum Thema: Hartz-IV-Empfängerin: “Meinem Hund geht es besser als mir”

Ich will mein Leben verändern – aber das Jobcenter lässt mich nicht

Ich möchte gerne mein Leben verändern, denn die vergangenen 15 Jahre sind nicht gut für mich gelaufen – aber das Jobcenter nagelt mich auf meine Ausbildung zur Pflegerin fest. Ich möchte gerne mein Abitur machen, was mir allerdings versagt wird.

Ich würde mir das Abitur auch selbst finanzieren, aber mit Hartz IV ist das nicht möglich. Anbieten kann mir das Jobcenter nur Stellen als Altenpflegerin und Erzieherin.

Altenpflegerin fällt raus, weil das körperlich zu anstrengend ist – und Erzieherin ist überhaupt nicht meins. Nach meiner Sozialassistenten-Ausbildung habe ich sogar mal probiert, ein Jahr lang Erzieherin zu lernen, aber das ist einfach nichts für mich.

Seit zwei Jahren rede ich jetzt mit dem Jobcenter und sage ständig, dass ich nicht in meinen Job in der Pflege zurückkehren kann. Trotzdem bieten sie mir immer nur Jobs in der Pflege an. Das ist frustrierend.

Auch hat das Jobcenter nur Jobs auf Mindestlohnbasis zu bieten. Solange der Mindestlohn aber nicht erhöht wird, werde ich nicht mehr arbeiten gehen. Das habe ich dem Jobcenter auch mitgeteilt. Ich mache mir nicht mehr für andere den Rücken kaputt, um am Ende des Monats trotzdem sehen zu müssen, wie ich über die Runden komme.

Ich weiß jetzt schon: Wenn das so weiter geht, werde ich zum Beginn meiner Rentenzeit Flaschen sammeln müssen, weil meine Rente nicht zum Leben ausreichen wird.

Mit Hartz IV sind wir eigentlich immer knapp bei Kasse

Sowohl mein Freund als auch ich haben so viele negative Erfahrungen mit Hartz IV gemacht – ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll.

Ein Beispiel: Wir sind eigentlich immer knapp bei Kasse, weil wir beide rauchen und Tiere haben – das sind zwei Punkte, die im sowieso schon niedrigen Regelsatz nicht berücksichtigt werden. Also müssen wir schauen, wo wir sparen – was aber sowieso schon kaum möglich ist.

Dann ist unsere fast 14-jährige Hündin vor kurzem schwer erkrankt und wir mussten sie Ende Oktober einschläfern lassen. Deswegen hatten wir eine Tierarztrechnung von etwa 350 Euro – das entspricht fast dem Monatssatz von Hartz IV, den man als Teil eines Pärchens bekommt (denn Paare, die von Hartz IV leben, erhalten nur 374 Euro pro Monat anstatt 416 Euro).

Anfang November haben wir die Rechnung also von unserem Hartz-IV-Satz bezahlt. Mitte November sollte mein Freund dann zu einer Maßnahme fahren, um seine Bewerbungsunterlagen aufzufrischen.

Da wir auf dem Land leben (hier gibt es quasi nichts), hätte mein Freund mit dem Bus zum nächsten Ort fahren müssen, wo er den Termin hatte. Aber wir hatten einfach kein Geld mehr für das Busticket übrig.

Mein Freund hat den Termin dann abgesagt und um einen neuen im nächsten Monat gebeten.