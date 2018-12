Hartz-IV-Empfängerin erklärt, warum in Deutschland die christlichen Werte verloren gehen

Ursula Mathern ist seit über sechs Jahren arbeitslos. In dieser Zeit hat sie 600 Bewerbungen geschrieben – und 600 Absagen kassiert. Allerdings resigniert Mathern nicht: Um anderen Menschen, die sich in ähnlicher Lage befinden, zu helfen, hat sie die Arbeitsgemeinschaft “Die Brennessel” gegen die Stigmatisierung von Hartz-IV-Empfängern gegründet.

Die studierte Theologin beschreibt in ihrem Text, wie ihrer Ansicht nach in Hinblick auf Hartz IV die oftmals beschwörten jüdisch-christlichen Werte in Deutschland verloren gegangen sind.

Dass die Einführung von Hartz IV und Heiligabend vor 15 Jahren auf einen Tag fielen, war mir bislang so nicht bewusst. Dieses Zusammentreffen zeigt mir jedoch einmal mehr, was davon zu halten ist, wenn PolitikerINNEN mitunter die jüdisch-christliche Tradition beschwören, nämlich NICHTS. Sie haben wirklich nichts begriffen von dieser Tradition, in der Gerechtigkeit doch eine ganz zentrale Rolle spielt.

Statt froher Botschaft für die Armen setzten sie mit der Agenda 2010 den Verarmungsprozess eines zunehmenden Teils der Bevölkerung doch erst gezielt und ganz massiv in Gang. Mittlerweile sind viele trotz Arbeit arm, die Altersarmut nimmt zu. Längst sind nicht mehr nur die als faul und bildungsfern titulierten Arbeitslosen betroffen.

Mutter Maria wäre heute ein Fall für den Verfassungsschutz

Als unfreiwillig Betroffener hat diese Entwicklung bei mir zu gründlicherem Nachdenken geführt. Bei Licht betrachtet könnte gerade die Weihnachtsbotschaft nicht nur ALG-II-BezieherINNEN dazu verhelfen, das Gefühl von Ohnmacht und Einflusslosigkeit zu überwinden und die eigenen Interessen sogar mit Power selbst zu vertreten.

Schon die Mutter der Hauptperson in der Weihnachtsgeschichte wäre heute ein Fall für den Verfassungsschutz. Schätzte Maria sich doch schon vor seiner Geburt glücklich, dass ihr Sohn dazu beitragen werde, die bestehenden Verhältnisse umzuwälzen, die Gewaltigen vom Thron zu stoßen, die Erniedrigten zu erheben, die Hungrigen mit Gütern zu füllen und die Reichen leer ausgehen zu lassen. Gewiss bleiben solche Hoffnungen und Erwartungen nicht ohne Einfluss.