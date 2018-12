Hartz-IV-Empfänger: "Das Arbeitsamt hat mich bestraft, weil ich einen Schlaganfall hatte"

Sarah Small via Getty Images

Ich bin alleinerziehender Vater. Meine Tochter ist geistig behindert und lebt fünf Tage in der Woche in einem Heim. Ich bin krank, kann nicht arbeiten und empfange Hartz IV. Damit bin ich immer gerade so über die Runden gekommen.

Bis jetzt – denn weil ich einen Schlaganfall hatte, hat mich das Jobcenter nun sanktioniert.

Für Dezember blieben mir 163 Euro

Es passierte vor einigen Wochen, als ich gerade das Haus verlassen wollte. Ich war auf dem Sprung zu einer Weiterbildungsmaßnahme, die mir vom Jobcenter auferlegt wurde. Mehr weiß ich von diesem Tag nicht mehr.

Erst mehrere Stunden nach dem Anfall hat mich mein Nachbar zuhause gefunden und ins Krankenhaus gebracht. Doch es war schon zu spät, um bleibende Schäden zu verhindern.

Auf der linken Körperhälfte sind meine Nervenbahnen kaputt. Meine Bewegungsfähigkeit auf dieser Seite ist stark eingeschränkt.

Nachdem ich aus dem Krankenhaus entlassen wurde, habe ich mir natürlich um Vieles Sorgen gemacht: Wie bewältige ich meinen Alltag? Kann ich an den Wochenenden noch meine Tochter zu mir holen? Kann ich für sie sorgen?