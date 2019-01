Hartz IV: 3 Sanktionsfälle, die den Irrsinn des Systems zeigen

Das Sozialgericht im thüringischen Gotha, das die Überprüfung in Karlsruhe angestoßen hat, argumentiert, dass der Staat das menschenwürdige Existenzminimum in Form von Hartz IV abdecken muss. Das Minimum aber dürfe nicht weiter gekürzt werden.

Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts berührt die zentralen Fragen der Hartz-IV-Diskussion: Wie viel Druck darf das Jobcenter auf die Leistungsbezieher ausüben? Wie viel Leistung darf und muss der Staat den Menschen ohne Arbeit oder in prekären Arbeitsverhältnissen überhaupt bereitstellen?

Am Dienstag könnte das Bundesverfassungsgericht der Politik zuvorkommen und Tatsachen schaffen : Die Richter in Karlsruhe überprüfen, ob Jobcenter Hartz-IV-Beziehern die Leistungen kürzen dürfen, wenn diese nicht kooperieren oder einen Termin verpassen.

Natürlich muss sich das Jobcenter an die vorgegebenen Regeln halten. Aron aber war, ebenso verständlich, wütend: “Ich habe mit dem Schlimmsten gerechnet. Allerdings nicht damit, dass mich das Jobcenter bestrafen würde, weil ich am Tag meines Schlaganfalls meinen Weiterbildungstermin nicht wahrgenommen hatte”, schreibt er.

Für Dezember 2017 habe er eine 80-prozentige Sanktion erhalten, berichtet der alleinerziehende Vater in einem Blog . Kurz vor Weihnachten seien ihm so nur noch 163 Euro geblieben.

Über eine besonders emotionale Geschichte eines Jugendlichen berichtet die Ex-Jobcenter-Mitarbeiterin und Aktivistin Inge Hannemann: Der Junge sei nicht zu einem Beratungstermin des Jobcenters erschienen, der Hartz-IV-Satz wurde ihm komplett gestrichen.

In gut drei Viertel der Fälle werden Betroffene sanktioniert, weil sie einen Termin beim Jobcenter versäumen.

Erst in einem längeren Gespräch habe Hannemann herausgefunden, warum der Junge den Termin verpasste. Weil seine Eltern am Messie-Syndrom litten und die Wohnung vernachlässigten, übernachtete er meist bei Freunden. “Die Post vom Jobcenter leiteten die Eltern ihm nie weiter, er wusste also nicht einmal von der Existenz der Briefe”, schreibt die Ex-Jobcenter-Mitarbeiterin.

Zum Termin sei er erst erschienen, als Hannemann ihm eine SMS schickte.

In ihrem Blog beschreibt die Aktivistin das in ihren Augen zentrale Problem mit Sanktionen bei Fällen des Jungen mit den Messi-Eltern:

“In solchen Fällen muss man oft ein wenig kreativ denken und vor allem sehr geduldig sein. Als Jobcenter-Mitarbeiterin habe ich gezielt Jugendliche als Kunden zugewiesen bekommen, die als ‘schwierig’ galten: die nicht zu Terminen oder Weiterbildungsmaßnahmen erschienen. Die aggressiv waren. Die bereits sanktioniert worden waren. Dabei brauchten diese Jugendliche in den meisten Fällen vor allem eines: Zeit. Und gerade an der mangelt es den Jobcenter-Mitarbeitern. Was ich stattdessen im Jobcenter erlebt habe, ist eine unglaubliche Fixierung auf Effizienz und Zahlen: Durch die Quoten, die uns vorgegeben wurden, hatten wir oft nicht die Möglichkeit, so umfassend mit unseren Kunden zu arbeiten, wie es notwendig gewesen wäre.”

3. Weil sie ihren Vater pflegt, streicht das Jobcenter ihr Hartz IV