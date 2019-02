Hartz IV: Berlins Bürgermeister ruft SPD zu konkreteren Reformen auf

Xander Heinl via Getty Images

► “An der einen oder anderen Stelle können wir vielleicht sogar noch mutiger werden”, sagte Müller. “Es wird am Wochenende im Parteivorstand zu besprechen sein, ob man nicht hier konkreter werden kann.”

Berlins Bürgermeister hat zuletzt ein sogenanntes “Solidarisches Grundeinkommen” als Alternative zu Hartz IV vorgeschlagen.

Arbeitslosen, die auf Hartz IV angewiesen sind, soll eine Beschäftigung in staatlichen Einrichtungen wie Kitas, Schulen, Heimen oder beim öffentlichen Verkehrsbetrieb angeboten werden. Sie sollen nach dem gesetzlichen Mindestlohn bezahlt werden.

In der “SZ” kündigte Müller an, dass in der Hauptstadt ab dem 1. Juli ein Pilotprojekt mit 1000 Arbeitslosen starten soll, um das “Solidarische Grundeinkommen” zu testen.