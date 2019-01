Günstig fliegen, aber nicht um jeden Preis

Das Fliegen hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Passagiere wissen, wovon ich rede. Fluggesellschaften werden neu gegründet, Tarife ändern sich und manchmal scheint gar nichts mehr zu funktionieren. Gerade der letzte Sommer war aufgrund von Flugstreichungen und Verspätungen wegen Engpässen am Himmel, schlechten Wetters und Streiks sowohl für die Passagiere als auch für die Fluggesellschaften in Europa herausfordernd. Im vergangenen Sommer konnten sich vor allem die Airlines behaupten, die genügend Puffer für diese Herausforderungen eingeplant hatten. Die Herausforderungen im vergangenen Sommer waren symptomatisch für den derzeitigen Wandel, dem der Flugverkehr in Europa und Deutschland derzeit unterliegt. Fluggesellschaften sehen sich mit einem hohen Kostendruck und starkem Wettbewerb konfrontiert und müssen ihre Geschäftsmodelle immer wieder neu ausrichten. Das bedeutet vor allem Kosten reduzieren.

Trotz der Situation im Sommer profitieren Passagiere hingegen oft von diesem Wandel - etwa durch neue Verbindungen, eine größere Auswahl und günstige Flugpreise. Dabei muss sich die Branche aber fragen: Um welchen Preis akzeptieren wir günstige Preise? Klar wollen wir günstig reisen. Doch günstige Flugpreise dürfen nicht zu Lasten der Beschäftigten gehen. Die Crews auf den Flügen sind für Sicherheit und Service verantwortlich und müssen zu entsprechend fairen Konditionen angestellt sein. Gewisse Gebote der Fairness müssen einfach eingehalten werden und dürfen nicht dem Kostendruck zum Opfer fallen.

Dazu gehört nicht nur ein wettbewerbsfähiges Gehalt, sondern auch lokale Arbeitsverträge, die vor Ort mit den Gewerkschaften ausgehandelt und vereinbart werden. Die Grundlage bilden dann gewerkschaftlich vereinbarte Tarifverträge mit einem entsprechenden Arbeitnehmerschutz. Doch warum ist das so wichtig? Weil die Crews immer die Fluggesellschaft gegenüber dem Gast repräsentieren. Auch in einem widrigen Marktumfeld können Einsparungen am Personal daher den gegenteiligen Effekt bewirken.

Das heißt günstig ja, aber nicht zu jedem Preis. Faire Arbeitsbedingungen mit anständiger Bezahlung sowie das Bieten von Perspektiven und Weiterentwicklungsmöglichkeiten sollten ein wichtiger Bestandteil der Strategie einer jeden Fluggesellschaft sein. Natürlich führt das letztlich zu einer höheren Kostenbasis als bei anderen Wettbewerbern. Doch motivierte Mitarbeiter, die ihren Job aus Leidenschaft machen, sind Kern des Erfolgs und Grundlage für ein nachhaltiges Wachstum. Das macht sich am Ende bezahlt und steigert letztlich die Profitabilität.