Grünen-Chefin weinte im Bundestag: Jetzt spricht sie über die emotionale Szene

“Abstumpfen ist das Gefährlichste”

“In diesen Momenten kommt man gar nicht drum rum, an seine eigenen Kinder zu denken, sich genau das vorzustellen, was natürlich Emotionen auslöst”, sagte Baebock, selbst Mutter von zwei Töchtern. “Wenn einem da die Tränen kommen und (man) weiß genau, da halten jetzt zig Kameras drauf, dann ist das immer so: Soll man sich verstellen oder nicht?”

Auf der einen Seite gehe es darum, empathisch und offen zu bleiben, auf der anderen Seite könne einem dann gerade in den Sozialen Medien vorgeworfen werden: “Jetzt heult die da im Bundestag.”

Das sei eine Gratwanderung. Aber: “Ich glaube, ein Abstumpfen ist das Gefährlichste, was man in der Gesellschaft derzeit tun kann.”