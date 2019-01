Grünen-Chef Robert Habeck postet Video zu Thüringen – und macht absurde Aussage

TOBIAS SCHWARZ via Getty Images

TOBIAS SCHWARZ via Getty Images Grünen-Chef Robert Habeck will, dass Thüringen "eine Demokratie wird".

Robert Habeck ist auf Twitter ein peinlicher Fauxpas unterlaufen.

Der Vorsitzende der Grünen sprach in einer Videobotschaft davon, dass seine Partei versuchen wolle, dass aus Thüringen wieder “ein demokratisches Land” wird.

Deutschland ist ein demokratisches Land. Oder?

Robert Habeck, der Vorsitzende der Grünen im Bund, scheint sich da bei manchen Bundesländern nicht ganz sicher.

Schon vor der Bayernwahl im vergangenen Jahr hatte Habeck mit einem Video für Furore gesorgt, in dem er davon sprach, dass die CSU-Alleinherrschaft zu brechen, damit Bayern wieder eine Demokratie werde.

Nun will Habeck offenbar das Bundesland Thüringen demokratisieren. Auch, wenn Thüringen natürlich längst Teil der Demokratie in der Bundesrepublik ist.

Habeck über Thüringen: “Alles machen, damit es demokratisches Land wird”

Der Grünen-Vorsitzende jedenfalls zog Spott auf sich, als er auf Twitter einen Aufruf zur Unterstützung bei der Landtagswahl in Thüringen postete. In dem am Sonntag von den Thüringer Grünen veröffentlichten Internetvideo sagte Habeck:

“Wir versuchen, alles zu machen, damit Thüringen ein offenes, freies, liberales, demokratisches Land wird, ein ökologisches Land.“

Wird. Nicht bleibt.

Klar, dass der Grünen-Chef für so eine Formulierung ordentlich Häme abbekam.

SPD-Politiker zu Habeck: “In welchem Gefängnis habe ich gelebt?”

Der aus Thüringen stammende Bundestagsgeschäftsführer der SPD, Carsten Schneider, antwortete mit Ironie auf Habeck: “In welchem Gefängnis habe ich die letzten Jahre gelebt?”, fragte er auf Twitter.

SPD-Vizechef Ralf Stegner schrieb dort: “Ein bisschen überheblich ist dieser Wahlkampfstil schon.” Andere wiesen auf die Koalition hin, die derzeit in Thüringen regiert: gebildet von Linkspartei, SPD – und Grünen.

Grüne aus Thüringen löschen Habeck-Video

Am Sonntag reagierten die Grünen dann rasch. Der Aufruf verschwand, und stattdessen hieß es auf dem Twitter-Account der Grünen aus Thüringen: